Licht der Museen in der „Stadt der Literatur“ erhellt Generation Z

NANJING, China, June 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nanjing, eine Stadt, die als „Stadt der Literatur“ gefeiert wird, fesselt die Aufmerksamkeit der Welt durch ihr tiefes kulturelles Erbe und ihr reiches historisches Erbe. Um eine Stadt wirklich zu verstehen, sollte man zunächst ihre Museen besuchen. Während des Drachenbootfestes, einem der traditionellen Feste Chinas, wurden die verschiedenen Museen Nanjings wieder zu beliebten Zielen für in- und ausländische Besucher, die die alte Geschichte erkunden wollten. Nach Angaben des Internationalen Kulturvereins der Provinz Jiangsu verzeichnete die Stadt während der dreitägigen Feiertage (8.-10. Juni) insgesamt 5,49 Millionen Touristen, was einem Anstieg von 16,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.



Museen sind Hüter der Kunst und haben weltweite Bedeutung. Am 18. Mai, dem jährlichen Internationalen Museumstag, besuchte die mazedonische Schriftstellerin und Dichterin Marijana Kotevska Georgieva Nanjing. In einem Videoblog führte sie das internationale Publikum auf eine virtuelle Tour durch verschiedene Museen in Nanjing, darunter das Nanjing Museum, das Kunstmuseum der Hochschule der Künste von Nanjing, das Deji-Kunstmuseum und das Museum der großen Bao'en-Tempelruine in Nanjing, um die vielfältige Kultur der „Stadt der Literatur“ zu erleben. „Kunst ist eine vernetzte Form des Ausdrucks. Als Dichterin sehe ich in den Gemälden, die in den Museen ausgestellt sind, poetische Ausdrücke“, sagt Marijana Kotevska Georgieva.

Mit ihrer einzigartigen kulturellen Anziehungskraft ziehen die Museen von Nanjing weiterhin die Aufmerksamkeit eines weltweiten Publikums auf sich, insbesondere der Generation Z. Das Nanjing-Museum, eines der drei großen Museen Chinas, ist aufgrund seiner umfangreichen Sammlungen und hochwertigen Ausstellungen ein Muss für Kulturliebhaber. Das Kunstmuseum der Hochschule der Künste von Nanjing zieht mit seinen avantgardistischen Ausstellungen und innovativen kulturellen Aktivitäten zahlreiche Kunstliebhaber an, insbesondere junge Künstler und Studenten. Das Deji-Kunstmuseum mit seinem unverwechselbaren architektonischen Stil und seinen sorgfältig kuratierten internationalen Ausstellungen ist zu einem neuen kulturellen Wahrzeichen geworden, das in die Geschäftsräume von Nanjing integriert ist. Das Museum der großen Bao'en-Tempelruine in Nanjing präsentiert Nanjings großartiges kulturelles Erbe durch das erste vollständig immersive Metaversum im Bereich des kulturellen Erbes, das es sowohl dem Online- als auch dem Offline-Publikum ermöglicht, in die lange Geschichte der Stadt „einzutauchen“.

Auf den Facebook- und YouTube-Seiten der Mediengruppe „China Culture & Art“ kommentierten Internetnutzer weltweit: „Die Museen in Nanjing sind reich an regionalen Besonderheiten und kulturellem Erbe und beherbergen die faszinierende alte chinesische Geschichte.“ „Ich war erstaunt über die interaktiven VR-Ausstellungen in den Museen. Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit habe, Rollenspiel-Interaktionen zu erleben und der Geschichte der Song-Dynastie in Nanjing näher zu kommen und ein Teil von ihr zu werden.“

In den letzten Jahren, mit der Verbreitung der sozialen Medien und der Diversifizierung des Kulturkonsums, sind Museumsbesuche für viele junge Menschen zu einem neuen Lebensstil geworden. Die verschiedenen Museen in Nanjing erneuern laufend ihre erzählerischen Kerne und verbessern ihre Dienstleistungen, um immer mehr Besucher der Generation Z anzuziehen. In dieser bezaubernden Stadt nährt die Museumskultur auf einzigartige Weise die Herzen junger Menschen und weckt ihre grenzenlose Liebe zu Geschichte und Kunst.

