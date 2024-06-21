BYD, Smarter E Europe'da Yeni Enerji Portföyünü Tanıtıyor ve 1 Milyon Kurulu BatteryBox Sistemini Kutluyor

SHENZHEN, Çin ve MÜNİH, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd. (HKSE: 1211), dünyanın en büyük şarj edilebilir batarya ve elektrikli araç üreticilerinden birisi olan şirket, 19 -21 Haziran tarihleri arasında “The Smarter E Europe”da yenilenebilir enerji çözümlerini sergiledi. B1.130, B1.131 standındaki sergide, kamu hizmeti ölçekli, ticari ve endüstriyel uygulamalar için en yeni BatteryBox enerji depolama sistemleri, BatteryMax Lite ve BYD MC Cube - T yer aldı. Ziyaretçiler burada BYD elektrikli aracı “Seal”i keşfedebilir ve BYD'nin UEFA Euro 2024™ için resmi E - Mobilite Ortağı olarak rolü hakkında bilgi edinebilirlerdi.



2015'teki lansmanından bu yana BYD BatteryBox serisi dünya çapında lider bir konut enerji depolama çözümü hâline gelmiş olup şu anda kusursuz bir güvenlik siciline sahip 1 milyondan fazla kurulumla övünüyor. 19 Haziran saat 15:00'da BYD ortaklarına teşekkür etmek için özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. . BYD Energy Storage Genel Müdürü Yin Xiaoqiang, distribütör ve montajcılara UEFA Euro 2024 final biletleri ve BatteryBox sistemleri gibi ödüller takdim etti.Yüksek voltajlı HVS/HVM modelleri ve düşük voltajlı LVL/LVS modelleri de dâhil olmak üzere BYD BatteryBox Premium portföyünün tamamı sergilendi. HVM ve HVS serisi için, kablo bağlantıları yapılırken kapakları çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulumu basitleştiren yeni bir batarya kontrol ünitesi (BCU) de tanıtıldı.

EES Europe 2024'te piyasaya sürülen yeni BatteryMax Lite, 30kWh ila 90kWh arasında ve paralel bağlantılarla 5,76MWh'ye kadar ölçeklenebilir çözümler sunan ticari ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. SMA ve GoodWe gibi markaların invertörleriyle uyumlu olan BatteryMax Lite, bu Ağustos ayından itibaren ön siparişe sunulacak olup sevkiyatların yaz sonuna doğru başlaması ve Ekim 2024'e kadar Avrupa'da sistem kullanılabilirliğinin gerçekleşmesi bekleniyor.

EES Europe 2024'te BYD, “Top Brand PV Storage Europe 2024” ve Belçika, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, Avusturya ve İngiltere dâhil olmak üzere çeşitli Avrupa pazarları için “Top Brand PV Storage 2024” ülke düzeyinde ödüllere layık görüldü. Bu yılki ödül, Avrupa'daki montajcı ve distribütörlerin değerlendirmelerine dayanarak BYD'yi bir kez daha PV enerji depolama sistemleri için bir lider marka olarak derecelendirdi.

BYD Konut Enerjisi Depolama Direktörü Jiang Feng, Avrupa pazarlarının önemini ve şirketin yeşil enerji çözümleri sunma hedefini vurguladı. BYD'nin UEFA Euro 2024™ ile ortaklığı, çevre dostu enerji ve mobilite çözümlerini teşvik etmekle uyumludur.

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www.byd.com

www.bydenergy.com

www.batterybox.com

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