Hisense lance le téléviseur QLED 100 pouces le plus rapide d'Afrique du Sud

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud, 21 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense est ravie de dévoiler sa plus récente innovation, le téléviseur QLED 100Q7N, désormais disponible en Afrique du Sud. Ce téléviseur exceptionnel peut être acheté chez Makro pour 49 999 Rand (ZAR), comprenant la livraison gratuite et l’installation, estimée à 3 000 R.



Des expériences visuelles inégalées

Hisense 100Q7N est doté d'un immense écran de 100 pouces, offrant une expérience visuelle époustouflante. En tant que téléviseur QLED 100 pouces le plus rapide d'Afrique du Sud, il dispose d'une fréquence de rafraîchissement (VRR) impressionnante de 144 Hz, garantissant des images fluides et réactives, particulièrement bénéfique pour les amateurs de jeux électroniques.

Grâce à la technologie Dolby Vision Atmos, les performances HDR sont optimisées, tandis que la technologie Quantum Dot Colour offre plus d'un milliard de couleurs éclatantes. Ces fonctionnalités fonctionnent en harmonie sur tous les contenus, mettant en valeur la qualité supérieure et la technologie de pointe de ce téléviseur. Les amateurs de sport apprécieront le mode sport IA intégré, qui utilise les technologies Ultra Motion et la compensation de mouvement d'estimation (MEMC) afin de garantir des images lumineuses, fluides et nettes irréprochables lors des moments d'action dynamiques.

Son cristallin

Un système audio dédié, intégrant la technologie Dolby Atmos, accompagne les expériences visuelles à couper le souffle. Il garantit un son clair et immersif. Le caisson de basses intégré fournit des basses profondes, améliorant les expériences sonores de vos films, séries et jeux. De plus, le téléviseur 100Q7N est certifié WiSA, permettant un son surround stable et sans perte lorsque vous utilisez des haut-parleurs supplémentaires.

Interface conviviale

Hisense 100Q7N est alimenté par le système d'exploitation intelligent et rapide VIDAA, offrant une interface intuitive et simple d'utilisation. Il met en avant tous vos services de streaming préférés sur la page d'accueil et dispose d'une fonction de recherche universelle. Cette fonction peut être contrôlée via la télécommande du téléviseur ou les commandes vocales, pour un confort d'utilisation optimal.

Le téléviseur QLED Hisense 100Q7N est prêt à redéfinir le divertissement à domicile en Afrique du Sud, alliant technologie de pointe, fonctionnalités conviviales et qualité supérieure. Ne manquez pas l'occasion de découvrir ce téléviseur hors du commun.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur le lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2ac88ec-2b28-486d-9609-8c978e3e9b58

