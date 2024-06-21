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比亞迪亮相慕尼黑The Smarter E Europe，慶祝戶儲百萬安裝佳績

深圳、中國及慕尼黑, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的充電電池及電動汽車製造商之一 BYD Co. Ltd.（比亞迪股份有限公司，港交所編號：1211）於 6 月 19 日至 21 日舉行的「歐洲智慧能源展」(“The Smarter E Europe”)上，展示其再生能源解決方案。BYD在展覽攤位B1.130 及 B1.131展示專為公用事業規模、商用及工業應用而設的最新 BatteryBox 能源儲存系統、BatteryMax Lite 及 BYD MC Cube-T。參觀人士可一睹 BYD 電動車 Seal（「海豹」）的風采，並了解 BYD 作為 2024 年歐洲國家盃（UEFA Euro 2024™）官方電動車合作夥伴（E-Mobility Partner）的角色。

自 2015 年推出以來，BYD BatteryBox 系列已成為全球頂尖的住宅能源儲備解決方案，目前安裝量已突破 100 萬台，其安全紀錄無懈可擊。6 月 19 日下午 3 時正，BYD 舉辦了一場向合作夥伴致謝的特別活動，比亞迪儲能總經理尹小强出席並為安裝商、經銷商頒發榮譽獎項，活動設置2024 年歐洲國家盃決賽門票及 BatteryBox 系統等豐富獎品回饋用戶及合作夥伴。會上亦展出 BYD BatteryBox Premium 的全線產品組合，包括高電壓型號 HVS/HVM 及低電壓型號 LVL/LVS。適用於 HVM 及 HVS 系列的全新電池組控制單元（BCU）亦隆重登場，連接電纜時無需拆除外蓋，簡化了安裝流程。

嶄新的 BatteryMax Lite 於 2024 年電池儲能展覽會（ees Europe 2024）中推出，專門為工商業應用而設，提供由 30kWh 至 90kWh 的可擴充解決方案，而並聯連接則最高可達 5.76MWh。BatteryMax Lite 兼容 SMA 及 GoodWe 等品牌的變流器，將於8月接受預訂，並今夏季末開始付運，系統預計於 2024 年 10 月在歐洲上市。

在 2024 年電池儲能展覽會（ees Europe 2024）上，BYD 獲頒「2024 年歐洲光伏儲能頂尖品牌」殊榮，並且於比利時、德國、意大利、波蘭、西班牙、奧地利及英國等多個歐洲市場榮膺「2024 年光伏儲能頂尖品牌」的國家級獎項。根據來自歐洲安裝商和經銷商的評價，今年 BYD再次獲評為光伏儲能系統的尖端品牌。

BYD 住宅能源儲備總監 Jiang Feng 強調歐洲市場的重要性，以及該公司致力提供綠色能源解決方案的目標。BYD 與 2024 年歐洲國家盃（UEFA Euro 2024™）攜手合作，貫徹推廣環保能源與流動解決方案的理念。

欲了解更多資訊，請瀏覽：
www.byd.com
www.bydenergy.com
www.batterybox.com

聯絡資料：essmarketing@fdbatt.com

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