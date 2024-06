nesto acquiert le Groupe CMLS pour bâtir l'écosystème hypothécaire canadien du futur

MONTRÉAL, 21 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- nesto, leader des prêts hypothécaires en ligne au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du Groupe CMLS (« CMLS »), la troisième plus grande société de financement hypothécaire au Canada. Le groupe combiné bâtira l'écosystème hypothécaire canadien du futur.

L'acquisition de CMLS par nesto crée le plus important prêteur hypothécaire propulsé par des technologies de pointe au Canada. La nouvelle entité sera à la fois un leader dans les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, avec plus de 1 000 employés répartis dans dix bureaux et plus de 60 milliards de dollars en hypothèques sous administration. La transaction a été réalisée grâce au soutien des investisseurs Diagram Ventures, Portage, NA Capital de risque (le groupe spécialisé en capital de risque corporatif de la Banque Nationale du Canada), BMO Partenaires en Capital inc., la Société Financière IGM, Fonds de solidarité FTQ et Fondaction.

« Cette acquisition renforce notre mission d’offrir une expérience de financement hypothécaire positive, transparente et simplifiée de début à la fin, à tous les Canadiens », a déclaré Malik Yacoubi, PDG de nesto. « La combinaison de nos forces nous permettra de mieux servir les Canadiens et de définir de nouvelles normes dans l'industrie hypothécaire. Nous sommes impatients de bâtir l'écosystème hypothécaire du futur ensemble avec nos nouveaux collègues de CMLS. »

nesto et CMLS sont engagés à continuer de servir leur vaste réseau de partenaires et clients. Tous les dirigeants et employés de CMLS feront la transition vers l'entité combinée. Les actionnaires de CMLS conserveront une participation dans le groupe combiné.

« Nous sommes très impressionnés par les fortes valeurs entrepreneuriales de CMLS et par l'engagement des employés. Il existe une adéquation culturelle claire entre nos organisations. Nous sommes ravis de construire l'écosystème hypothécaire du futur avec CMLS », a partagé Malik Yacoubi, cofondateur et PDG de nesto.

Établie en tant que prêteur commercial en 1974, CMLS a évolué au cours des 50 dernières années en tant que chef de file au niveau prêteur, conseiller, gestionnaire d'actifs et fournisseur de logiciels et de services, couvrant les marchés immobiliers commerciaux et résidentiels au Canada. Le Groupe CMLS offre ces produits et services à travers la Financière CMLS, Intellifi et CMLS Gestion d’actifs.

« S'associer avec nesto accélérera notre prochaine phase de croissance et aidera davantage nos collaborateurs, partenaires et clients à atteindre le succès. Je suis ravi de construire sur notre histoire et notre réputation avec un partenaire qui partage notre engagement envers une culture d’excellence et la création de valeur pour nos partenaires et clients », a déclaré Sam Brown, PDG de CMLS.

Les équipes de nesto, CMLS et Intellifi sont ravies de s'associer, unies par une culture commune entrepreneuriale, d'innovation et un fort engagement envers les clients. Malik Yacoubi sera PDG du groupe combiné. Sam Brown continuera en tant que Président et Chef de la Division Commerciale. Les marques nesto, CMLS et Intellifi vont demeurer.

À propos de nesto

nesto est le leader des prêts hypothécaires en ligne au Canada, qui compte plus de 325 employés et experts hypothécaires qualifiés, soutenus par des technologies de pointe. nesto a pour mission d’offrir une expérience de financement hypothécaire, positive, transparente et simplifiée du début à la fin, pour tous les Canadiens. Cette mission s’accomplit en offrant aux Canadiens une expérience de financement hypothécaire numérique de premier plan, tout en permettant aux autres prêteurs hypothécaires d'améliorer et de simplifier leurs opérations de financement hypothécaire avec nesto Mortgage Cloud, technologie exclusive à nesto.

Lauréate des prix 2023 et 2024 Canadian Mortgage Lender of the Year décerné par la Canadian Lending Association

Lauréate des prix Best Mortgage Lender 2023 et 2024 décerné par Forbes Advisor

Lauréate du palmarès Technologie Fast 50(MC) de Deloitte pour 2023



À propos du Groupe CMLS

Le Groupe CMLS est l'une des plus importantes sociétés des services hypothécaires au Canada, avec des bureaux à travers le pays. Fondée en 1974, la société fournit une large gamme de services de prêts hypothécaires commerciaux, d'hypothèques résidentielles et de services institutionnels. De nombreuses institutions financières, compagnies d'assurance et gestionnaires de placements comptent sur le Groupe CMLS pour une variété de services et technologies hypothécaires.

