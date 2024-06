Le Syndicat des Métallos célèbre une victoire historique alors que la loi anti-briseurs de grève reçoit la Sanction royale

OTTAWA, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos célèbre aujourd’hui une victoire historique pour les travailleuses et travailleurs de partout au Canada, alors que le projet de loi anti-briseurs de grève a franchi la dernière étape du processus législatif au Parlement du Canada, en recevant la sanction royale. Ce moment charnière marque l'aboutissement de décennies de lutte acharnées des Métallos et de l'ensemble du mouvement syndical, du NPD et du Bloc Québécois.



« Les Métallos et l’ensemble du mouvement syndical, ont lutté pendant des décennies, pour que cette loi devienne une réalité, a déclaré Marty Warren, directeur national canadien du Syndicat des Métallos. Il s’agit d’une journée historique et, surtout, une avancée majeure dans la lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs sous réglementation fédérale, qui seront dorénavant protégés pendant les conflits du travail. »

La législation nouvellement adoptée, qui entrera en vigueur le 20 juin 2025, interdira le recours à des briseurs de grève pendant des conflits de travail et rétablira ainsi l’équilibre dans les négociations collectives. Elle facilitera non seulement la négociation de meilleures conditions de travail, mais réduira également le nombre et la durée des conflits de travail.

« Cette victoire n'aurait pas été possible sans le travail persistant et indéfectible de nos alliés parlementaires, qui nous ont toujours appuyé dans cette lutte et se sont engagés à faire progresser les droits des travailleuses et des travailleurs, a ajouté M. Warren. Nous ne saurions passer sous silence l'inclusion de cette mesure, par le NPD, dans l'Accord de soutien et de confiance avec le gouvernement, qui a été déterminant pour l'aboutissement de cette législation. »

Le Syndicat des Métallos exprime aussi sa reconnaissance à celles et ceux qui sont restés engagés dans cette lutte. Cette victoire illustre le pouvoir de transformation de l'action collective et de la solidarité et réaffirme l’engagement de notre syndicat, à faire progresser les droits et le bien-être des travailleuses et travailleurs, partout au Canada.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent de se joindre au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

François Soucy, Département des communications des Métallos, fsoucy@usw.ca,

873-355-2841