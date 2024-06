Vallourec prolonge son contrat avec la compagnie pétrolière nationale

d'Abu Dhabi et remporte une nouvelle commande

Meudon, France, le 20 juin 2024 – Vallourec a signé avec la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi une prolongation de deux années supplémentaires du contrat de 2019 d’un montant initial de près de 900 millions de dollars. Cette prolongation prendra effet en janvier 2025 et durera jusqu’en janvier 2027.

Vallourec continuera de fournir sa gamme complète de tubes et connexions pour applications conventionnelles et complexes dans les gisements de pétrole et de gaz onshore et offshore. Parallèlement, le contrat a été modifié afin d’en étendre la portée et d’inclure une nouvelle série de services, comme le revêtement extérieur des tubes qui sera réalisé à Abu Dhabi, ainsi que de nouvelles solutions digitales Vallourec, comme Tallyvision, qui permet d’améliorer les opérations d’installation grâce à une traçabilité complète de chaque tube.

Le client continuera également à bénéficier du « yard » ultra-moderne de Vallourec, doté d’une gestion 100 % digitalisée.

A l’occasion de cette prolongation, Vallourec enregistre également une nouvelle commande importante de 27 000 tonnes de tubes. Ces produits seront fabriqués par les usines Vallourec en France, au Brésil, en Chine et en Indonésie, profitant ainsi des hubs stratégiques de production haut de gamme du Groupe. Les livraisons débuteront fin 2024.

Le Groupe accompagnera également son client avec son offre d’assistance sur site, VAM® Field Service.

Philippe Guillemot, Président-Directeur général de Vallourec, a commenté : « La prolongation de notre contrat témoigne de la confiance de notre client et de la valeur ajoutée de l’offre intégrée tubes et services que nous lui apportons depuis quatre ans en tant que fournisseur de référence. Dans le cadre de cette prolongation, nous étoffons encore notre gamme de services. Notre client reconnaît également la valeur et la qualité de cette offre enrichie en nous passant une nouvelle commande significative. Je suis fier de l’excellence de nos opérations à Abu Dhabi et de l’engagement sans faille de nos équipes auprès de notre partenaire historique. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence dans les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 15 000 collaborateurs passionnés et engagés qui fournissent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tél. : +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)6 45 45 19 67

heloise.rothenbuhler@vallourec.com







Actionnaires individuels

Numéro vert (depuis la France) : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com





Pièce jointe