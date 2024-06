Valour Inc., filiale de DeFi Technologies, et The Hashgraph Association (THA) célèbrent le lancement réussi du premier ETP Valour Hedera (HBAR) au monde lors de la cérémonie de clôture de la Bourse de Francfort (Zertifikate).

Cérémonie de clôture : la célébration qui s’est déroulée dans la salle des marchés principale de la Bourse de Francfort, avec la participation de Valour Inc. et de The Hashgraph Association, a attiré l’attention des principaux leaders de l’industrie et des investisseurs, marquant le début du premier produit négocié en bourse (« ETP » pour Exchange-Traded Product) de Valour Hedera (HBAR) au monde, sous le code ISIN : CH1213604528.

TORONTO, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (CBOE CA : DEFI) (GR : MB9) (OTC : DEFTF), une société de technologie cryptonative engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), annonce fièrement que sa filiale Valour Inc. (« Valour »), un émetteur leader de produits négociés en bourse (« ETP » pour Exchange-Traded Product) dont la vocation consiste à simplifier l’accès aux actifs numériques, a lancé l’ETP Valour Hedera (HBAR). En collaboration avec The Hashgraph Association (THA) , une organisation basée en Suisse à l’avant-garde de l’activation numérique et de l’autonomisation des solutions d’entreprise et des applications décentralisées sur le réseau Hedera, cet événement historique a été célébré par une cérémonie de clôture dans la salle des marchés principale de la Bourse de Francfort, le 18 juin. Cet événement a commémoré le tout premier produit négocié en bourse à certificat de la Bourse de Francfort pour une cryptomonnaie.

La cérémonie de clôture de la Bourse de Francfort a marqué les débuts de l’ETP Valour Hedera (HBAR), attirant ainsi l’attention des principaux leaders de l’industrie et des investisseurs. Ce nouveau produit souligne l’engagement de Valour à élargir son portefeuille d’ETP et à améliorer l’accessibilité au marché des actifs numériques sur les bourses traditionnelles.

« En lançant le premier ETP Hedera (HBAR) au monde, nous ne nous contentons pas de proposer un produit d’investissement ; nous fournissons une passerelle permettant aux investisseurs d’accéder facilement aux capacités robustes du réseau Hedera et de les exploiter », a déclaré Elaine Buehler, Responsable des produits chez Valour Europe AG. « Ce produit permet de simplifier le processus, permettant ainsi aux investisseurs de participer à l’avenir de la technologie blockchain d’entreprise avec une facilité et une sécurité sans précédent. »

L’ETP Valour Hedera (HBAR) constitue un ajout important à la gamme d’offres de Valour, conçu pour fournir aux investisseurs institutionnels un accès sécurisé et direct à la cryptomonnaie native de Hedera, le HBAR Hedera. Ce lancement s’inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de Valour visant à accroître la disponibilité des produits d’actifs numériques sur les bourses traditionnelles.

Le HBAR Hedera est la cryptomonnaie native et économe en énergie du réseau DLT public Hedera. Les HBAR Hedera sont utilisés pour payer les frais de transaction des applications et pour protéger le réseau contre les attaques grâce à la preuve d’enjeu et à son algorithme de consensus Byzantine Fault Tolerance asynchrone (aBFT). Le HBAR a une capitalisation boursière d’environ 3,7 milliards de dollars américains et se classe parmi les 30 premières cryptomonnaies mondiales selon CoinMarketcap.

Hedera est un grand livre de comptes public décentralisé, open-source et à preuve d’enjeu, qui utilise l’algorithme de consensus Byzantine Fault Tolerance asynchrone (aBFT) et sans leader. Il est régi par un conseil décentralisé, à l’abri de toute collusion, composé d’entreprises, d’universités et de projets Web3 de premier plan dans le monde entier. Hedera est élaboré différemment des autres blockchains. Elle offre un débit élevé avec une finalité rapide, des frais faibles et prévisibles, un ordre de transaction équitable avec des horodatages de consensus, et une base de code robuste qui garantit l’évolutivité et la fiabilité à chaque couche de son infrastructure de réseau. Hedera est géré de manière responsable par les principales organisations mondiales afin de garantir que le réseau est à l’abri de toute collusion.

« The Hashgraph Association est ravie de s’engager avec Valour pour lancer ce premier ETP Valour Hedera (HBAR) en Europe. Cette réalisation s’inscrit dans notre objectif d’attirer les investisseurs institutionnels vers le Web3 et de leur permettre d’investir dans des actifs numériques économiquement viables en guise d’investissement innovant et alternatif pour la diversification des portefeuilles. Les investisseurs peuvent entrer dans le monde des actifs numériques grâce à cet ETP structuré et conforme à la réglementation proposé par Valour. Pour les investisseurs soucieux de l’environnement et des enjeux ESG, le HBAR est également le jeton utilitaire le plus économe en énergie au monde, utilisé pour payer les frais de transaction des applications et protéger le réseau de la technologie des registres distribués (« DLT ») Hedera », déclare Stefan Deiss, Cofondateur et Directeur du conseil d’administration de The Hashgraph Association.

« Le lancement de Valour Hedera (HBAR) constitue une double première mondiale. Pour la première fois, le crypto-actif Hedera peut être intégré dans n’importe quel portefeuille traditionnel ou compte bancaire aussi facilement et de manière aussi transparente que n’importe quelle autre action ou obligation. En outre, pour la première fois, la cloche d’un ETP cryptographique sonnera dans le segment des certificats de la Bourse de Francfort. Nous remercions vivement The Hashgraph Association de nous avoir choisis pour cette première mondiale », a ajouté Marco A. Infuso, Directeur des ventes chez Valour Europe AG.

À propos de The Hashgraph Association

The Hashgraph Association est à l’avant-garde de l’activation numérique et de l’autonomisation des organisations par l’adoption à grande échelle de solutions d’entreprise et d’applications décentralisées alimentées par Hedera, ce qui inclut le soutien et le financement de programmes de formation, d’innovation et de création d’entreprises à l’échelle mondiale. En tant qu’organisation à but non lucratif basée en Suisse, The Hashgraph Association finance l’innovation, la recherche et le développement qui permettent l’inclusion économique et un avenir numérique pour tous, avec un impact positif sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG). Pour obtenir plus d’informations sur The Hashgraph Association, consultez le site www.hashgraph-association.com .

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies, Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ) est la première société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (DeFi). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir un accès généralisé à l’univers de la finance de demain pour les investisseurs. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et jouissant d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec l’écosystème financier en constante mutation. Rejoignez la communauté numérique de DeFi Technologies sur LinkedIn et Twitter, et pour en savoir plus, rendez-vous sur https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour, Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP » pour Exchange-Traded Products) qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques tels que Bitcoin de manière simple et sécurisée via un simple compte bancaire. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies, Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ).

Outre sa nouvelle plateforme adossée à des actifs numériques comprenant les fonds 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral , 1Valour Ethereum Physical Staking et 1Valour Internet Computer Physical Staking , Valour propose des fonds négociés en bourse d’actifs numériques entièrement couverts assortis de faibles frais de gestion, voire inexistants, cotés sur les bourses européennes, en banque et sur les plateformes de courtage. Le portefeuille de Valour intègre les fonds Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ), Binance ( BNB ), Ripple ( XRP ), Toncoin ( TON ), Internet Computer ( ICP ), Chainlink ( LINK ) Enjin ( ENJ ), Valour Bitcoin Staking ( BTC ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN ), Valour Hedera ( ETP ), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10 ) et 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip , tous assortis de faibles frais de gestion. Les produits phares de Valour sont Bitcoin Zero et Ethereum Zero, premiers produits d’investissement passifs assortis d’une couverture complète avec Bitcoin ( BTC ) et Ethereum ( ETH ) comme actifs sous-jacents, et entièrement sans frais.

Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir les actualités ou les informations financières de l’entreprise, nous vous invitons à consulter le site valour.com .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’ETP Valour Hedera (HBAR), le HBAR Hedera, le développement des ETP, la demande future d’ETP, l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée, la poursuite d’opportunités commerciales par DeFi ou ses filiales et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent entre autres, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations applicables à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou un encouragement d’offre d’achat de titres aux États-Unis. Les titres offerts dans le cadre de l’Offre n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933 après modification (le « U.S. Securities Act ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des individus américains, à moins d’être enregistrés en vertu du Securities Act des États-Unis et des lois nationales applicables sur les valeurs mobilières ou en cas de dispense de cet enregistrement.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Clause de non-responsabilité : Le logo et la marque Hedera sont utilisés pour désigner le réseau Hedera et sa cryptomonnaie, le HBAR. Hedera est une marque déposée de Hedera Hashgraph, LLC, tous droits réservés. Ni Hedera ni aucun des membres de son conseil d’administration n’ont participé à la création de cet ETP réglementé en Europe.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681

