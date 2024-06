BGI-Research et des Institutions Internationales lancent conjointement Global Bryophyte Genome Consortium au ICMBS 2024

Bernard Goffinet, Professeur au Département d'Ecologie et de Biologie Evolutionnaire de l'Université du Connecticut, Ancien Président de l'Association Internationale des Bryologues (IAB), présente le Global Bryophyte Genome Consortium. Yang Liu de BGI-Research présente les dernières recherches de BGI sur la génomique des bryophytes. Photo de groupe des participants et des membres du comité d'organisation de la Conférence Internationale sur la Biologie Moléculaire des Streptophytes (ICMBS) 2024.

SHENZHEN, CHINA, June 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Le 4 Juin, BGI-Research, en collaboration avec l'Université du Connecticut et d'autres institutions de renom, a lancé l'initiative "Global Bryophyte Genome Consortium". Ce consortium novateur a été annoncé à l'issue de la Conférence Internationale sur la Biologie Moléculaire des Streptophytes (ICMBS) de 2024.Les bryophytes, une composante essentielle des écosystèmes terrestres, font preuve d'une remarquable capacité d'adaptation aux environnements extrêmes. Avec une gamme diversifiée de plus de 20 000 espèces dans le monde, ces plantes possèdent un immense potentiel. Cependant, seule une fraction de leur diversité génomique, représentée par environ dix génomes séquencés, est accessible au public à ce jour.Afin d'accélérer la recherche et d'explorer le potentiel génétique des bryophytes, BGI-Research, en partenariat avec l'Université du Connecticut et d'autres collaborateurs, a lancé le "Global Bryophyte Genome Consortium". Ce consortium vise à favoriser la coopération internationale en matière de séquençage du génome des bryophytes. En exploitant diverses technologies omiques, le consortium cherche à fournir des données exhaustives pour la protection, l'exploration et l'utilisation des bryophytes. La réaction enthousiaste des chercheurs présents à la conférence illustre l'engagement du consortium à faire progresser la recherche sur la génomique des bryophytes.La compréhension du génome des bryophytes est essentielle pour élucider la manière dont ces espèces pionnières s'adaptent à des environnements extrêmes, ainsi que pour découvrir les mécanismes moléculaires à l'origine de leur résistance aux insectes et aux maladies. Par ailleurs, l'étude des processus de développement des organes des bryophytes à l'aide de technologies omiques intégrées a des implications significatives pour comprendre les origines de caractéristiques essentielles telles que les embryons, les stomates et les tissus conducteurs d'eau, qui ont évolué au cours de la transition vers la terre. En outre, les bryophytes ont un potentiel énorme pour la production de métabolites secondaires, la synthèse de médicaments et l'agriculture moléculaire.Organisée conjointement par l'Institut de génomique agricole de Shenzhen (AGIS, CAAS), BGI-Research et l'International Molecular Moss Science Society (iMOSS), cette conférence de quatre jours a vu la participation de 110 chercheurs de 19 pays, dont 47 experts et jeunes chercheurs exceptionnels qui ont fait des présentations académiques. La conférence s'est principalement concentrée sur les études fonctionnelles des plantes bryophytes et a présenté les dernières avancées en matière de recherche sur les algues streptophytes, les bryophytes, les lycophytes et les fougères. Les chercheurs présents ont participé à des discussions sur la promotion de la traduction et de l'application des résultats de la recherche, ainsi que sur la promotion d'un développement économique et social durable.Pour plus d'informations sur le Global Bryophyte Genome Consortium, veuillez contacter : bryogenomes@gmail.com