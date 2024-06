Companjon inscrit sur la liste annuelle AIFinTech100 de FinTech Global, distingue son utilisation de l’IA pour stimuler l’efficacité et l’innovation

Le fournisseur de solutions modernes d’assurance intégrée a été sélectionné par un panel d’experts et d’analystes du secteur parmi plus de 2 000 entreprises de l’espace fintech. Cette récompense fait suite à la récente divulgation par la société de ses produits d’assurance dynamiques assistés par l’IA.

DUBLIN, 19 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon Cette récompense fait suite au récent déploiement par Companjon de ses produits d’assurance dynamiques, propulsés par un dispositif inédit sur le marché qui tire parti de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour créer des formules d’assurance personnalisées. Ce dispositif adapte les caractéristiques de chaque produit d’assurance, telles que les règles de souscription, les régimes de prestations ou les exigences en matière de sinistres, en fonction des besoins et des comportements uniques du client final et des particularités de l’objet assuré. Une fois sélectionné parmi des dizaines de milliers d’options, le coût de la couverture est optimisé et affiché au point idéal du parcours du client : le bon produit, au bon endroit, au bon moment. Cette solution permet aux partenaires commerciaux de Companjon de se distinguer de leurs concurrents et d’optimiser leurs opportunités de revenus auxiliaires grâce à une assurance intégrée convaincante.

Matthias Naumann, PDG de Companjon, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire partie de l’AIFinTech100, reconnu non seulement comme un leader dans le domaine de l’insurtech, mais aussi comme l’une des entreprises les plus avancées du secteur des services financiers dans son ensemble. Notre modèle de produit dynamique, applicable à tout produit P&C intégré, témoigne de l’impact que l’intelligence artificielle peut exercer sur l’avenir de l’assurance. Je suis fier de constater que l’intelligence artificielle constitue un pilier stratégique important chez Companjon, faisant de cette entreprise un pôle plus solide grâce à des solutions plus intelligentes au quotidien. »

Le PDG de FinTech Global, Richard Sachar, a quant à lui affirmé : « Nous félicitons Companjon pour son inclusion sur la liste 2024 AIFinTech100, représentant le secteur de l’assurance et de l’insurtech dans la transformation des services financiers. Companjon repousse les limites de ce que le secteur de l’assurance peut accomplir grâce à sa première assurance intégrée dynamique soutenue par l’IA, qui permet non seulement aux entreprises de mieux prospérer et aux clients d’être plus satisfaits, mais aussi aux souscripteurs de bénéficier de portefeuilles de risques plus équilibrés. Nous saluons sa clairvoyance dans ce domaine et sommes impatients de voir ce qu’elle accomplira par la suite. »

Companjon, créée en 2020, s’associe à des entreprises dans les secteurs du voyage, de la mobilité, de l’événementiel et du divertissement, du commerce en ligne, de la fintech et des télécommunications. En 2023, l’entreprise a généré plus de 33 millions de transactions pour ses partenaires commerciaux de renommée mondiale, dont le plus grand évaluateur d’expériences de voyage et l’un des plus grands revendeurs de billets de voyage en Europe, et a récemment commencé à servir les clients américains de ces partenaires commerciaux.

À propos de Companjon

Companjon est une start-up du secteur de l’insurtech B2B2C de premier plan, spécialisée dans l’assurance intégrée de bout en bout, moderne, entièrement numérique, dynamique et sans tracas. Companjon permet aux entreprises de générer plus de valeur en ravissant leurs clients, en leur offrant le summum de la flexibilité et de la commodité, et en générant des revenus auxiliaires. des opportunités de revenus auxiliaires. Companjon conçoit, crée et assure ses solutions sur une plateforme 100 % cloud capable d’émettre 32 000 contrats de police par seconde, d’intégrer facilement des passerelles API et de tirer parti de l’intelligence artificielle. Companjon a été invariablement reconnue par FinTech Global (2021–2023) comme l’une des insurtechs les plus innovantes au monde.

Companjon a pour ambition de changer la façon dont les gens perçoivent l’assurance en créant des expériences fluides et positives lorsque les choses ne se passent pas comme elles le devraient : être là quand la « vie » vous impose ses imprévus. La société est enregistrée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.