EY Divulga a Nomeação de Mike Jackowski da Duck Creek Technologies Como Vencedor do Prêmio Entrepreneur Of The Year® 2024 da Nova Inglaterra

BOSTON, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Ernst & Young LLP (EY US) anunciou que Mike Jackowski, CEO da Duck Creek Technologies, foi nomeado vencedor do Prêmio Entrepreneur Of The Year® 2024 da Nova Inglaterra. O Entrepreneur Of The Year (Empreendedor do Ano) é o principal programa de premiação competitiva de empreendedores e líderes de empresas de alto crescimento.

Jackowski foi selecionado por um painel de jurados independentes composto por vencedores de prêmios anteriores, CEOs líderes e outros líderes empresariais. Os candidatos foram avaliados com base na sua capacidade de criar valor a longo prazo através do espírito empreendedor, compromisso com o seu propósito e demonstração de crescimento e impacto substancial, entre outros indicadores principais.

“É uma honra para mim ser reconhecido como Entrepreneur Of The Year® da Nova Inglaterra”, disse Jackowski. “Tenho o privilégio de trabalhar ao lado de alguns dos melhores e mais talentosos profissionais do setor de seguros e este prêmio não seria possível sem o apoio de toda a equipe da Duck Creek. Em nome da Duck Creek, agradeço à Ernst & Young e ao júri por nos conceder este prêmio.”

Como vencedor do prêmio da Nova Inglaterra, Jackowski passou a ser elegível para ser considerado para o Prêmio Entrepreneur Of The Year 2024 Nacional. Os vencedores do Prêmio Nacional, incluindo o vencedor do Prêmio Entrepreneur Of The Year Geral Nacional, serão anunciados em novembro no Strategic Growth Forum®, um dos encontros de maior prestígio do país de empresas líderes de mercado e de alto crescimento. O vencedor do Prêmio Entrepreneur Of The Year Geral Nacional passará a competir pelo Prêmio Entrepreneur Of The Year® do Mundo em junho de 2025.

O Empreendedor do Ano reconhece muitos tipos diferentes de líderes empresariais por sua engenhosidade, coragem e espírito empreendedor. O programa celebra fundadores originais que iniciaram seus negócios ou que levantaram capital externo para expandir sua empresa; CEOs transformacionais que infundiram inovação em uma organização existente para catapultar sua trajetória; e líderes de empresas familiares multigeracionais que reimaginaram um modelo de negócios legado para fortalecê-lo para o futuro.

Os vencedores do Entrepreneur Of The Year Award tornam-se membros vitalícios de uma comunidade global e multi-industrial de empreendedores. Eles recebem acesso exclusivo e contínuo à experiência, visão e sabedoria de ex-alunos do programa e outros membros do ecossistema em mais de 60 países — todos apoiados por vastos recursos da EY.

Além do Empreendedor do Ano, a EY US apoia outros empreendedores por meio do programa EY Entrepreneurial Winning Women™ (Mulheres Vencedoras) e da EY Entrepreneurs Access Network (EAN) para ajudar a conectar mulheres fundadoras e empreendedores negros e hispânicos/latinos, respectivamente, com recursos, rede e acesso necessários para revelar todo o seu potencial.

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes.

Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

Fundado em 1986, a Entrepreneur Of The Year® celebrou mais de 11.000 visionários ambiciosos que lideram negócios dinâmicos e bem-sucedidos nos EUA e, desde então, expandiu-se para quase 80 países e territórios em todo o mundo.

O programa dos EUA consiste em 17 programas regionais cujos painéis de juízes independentes selecionam os vencedores dos prêmios regionais todo mês de junho. Esses vencedores competem pelo reconhecimento nacional no Strategic Growth Forum® em novembro, onde são anunciados os finalistas nacionais e os vencedores dos prêmios. O vencedor Nacional Geral representa os EUA na competição World Entrepreneur Of The Year®. Visite ey.com/us/eoy.

A EY está voltada para a criação de um mundo de trabalho melhor, ajudando a criar valor a longo prazo para clientes, pessoas e sociedade, e estabelecer confiança nos mercados de capitais.

Habilitadas por dados e tecnologia, diversas equipes da EY em mais de 150 países fornecem confiança por meio da garantia e ajudam os clientes a crescer, transformar e operar.

Trabalhando com garantia, consultoria, direito, estratégia, impostos e transações, as equipes da EY fazem perguntas melhores para encontrar novas respostas para os problemas complexos que nosso mundo enfrenta hoje.

A EY refere-se à organização global e pode se referir a uma ou mais firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma delas uma entidade legal separada. A Ernst & Young Global Limited, uma empresa do Reino Unido limitada por garantia, não presta serviços aos clientes. Informações sobre como a EY coleta e usa dados pessoais e uma descrição dos direitos que os indivíduos têm sob a legislação de proteção de dados estão disponíveis em ey.com/privacy. As firmas-membro da EY não praticam a lei onde proibido pelas leis locais. Para mais informações sobre a nossa organização, visite ey.com.

