EY 宣布 Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 榮膺 2024 年新英格蘭 Entrepreneur Of The Year® 大獎得主

表揚突破市場、革新行業、改變生活的傑出領袖

波士頓, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ernst & Young LLP (EY US) 宣布,Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 榮獲 2024 年新英格蘭年度企業家大獎 Entrepreneur Of The Year®。Entrepreneur Of The Year 是企業家與高增長公司領袖的頂尖競賽獎項。



Jackowski 由過往得獎者、傑出行政總裁及其他商界領袖組成的獨立評審團遴選勝出。對候選人的評選標準包括通過企業家精神創造長期價值的能力、對目標的承諾,以及展現增長和重大影響力等關鍵指標。

Jackowski 表示:「能夠獲得新英格蘭 Entrepreneur Of The Year 的殊榮,我既榮幸亦不勝惶恐。我有幸與保險業界一些最優秀、最有才華的專業人士共事,沒有整個 Duck Creek 團隊的支持,獲取這個獎項是不可能的事。我謹代表 Duck Creek 感謝 Ernst & Young 和評審團授予我們這個獎項。」

作為新英格蘭的得獎者,Jackowski 現有資格角逐 2024 年全美 Entrepreneur Of The Year 大獎。全美大獎得主,包括 Entrepreneur Of The Year 全國總冠軍,將於 11 月在策略增長論壇 ( Strategic Growth Forum® ) 上揭曉,此論壇是美國數一數二最享負盛名的高增長、市場領先企業聚會。Entrepreneur Of The Year 全國總冠軍將進而於 2025 年 6 月競逐環球 Entrepreneur Of The Year® 大獎。

Entrepreneur Of The Year 旨在嘉許眾多不同類型商業領袖的獨創性、勇氣和企業家精神。這個獎項表揚白手起家或募集外來資金發展公司的原本創辦人;為現有組織注入創新活力,推動其發展軌跡的變革型行政總裁;以及重新思考舊有商業模式並加以鞏固來迎接未來的跨代家族企業領袖。

Entrepreneur Of The Year 獎項曾嘉許以下企業家的領導力:

FUBU 的 Daymond John

Chobani, Inc.的 Hamdi Ulukaya

Supergoop! 的 Holly Thaggard 和 Amanda Baldwin

Starbucks Coffee Company 的 Howard Schultz

Fitbit 的 James Park

Vitamix 的 Jodi Berg

Kendra Scott LLC 的 Kendra Scott

Winnebago Industries 的 Michael Happe

LinkedIn Corporation 的 Reid Hoffman 和 Jeff Weiner

AskBio 的 Sheila Mikhail

Entrepreneur Of The Year 大獎得主將獲得全球 60 多個國家、涵蓋多個行業的企業家社群的終身地位。他們將持續獨家獲得由獲獎校友和其他生態系統成員在各地的經驗、見解和智慧,背後有龐大的 EY 資源支援。

除了 Entrepreneur Of The Year 大獎,EY US 亦分別透過 EY Entrepreneurial Winning Women™ (Winning Women) 獎項和 EY Entrepreneurs Access Network (EAN) 支持其他企業家,幫助連結女性創辦人以及非裔和西班牙語/拉丁裔企業家,為他們提供充分發揮全部潛力所需的資源、網絡和機會。

贊助商

Entrepreneur Of The Year 大獎由 Ernst & Young LLP 創立並策劃,主要贊助商包括 PNC Bank、Cresa、Marsh USA、SAP 和 Ewing Marion Kauffman 基金會。在新英格蘭地區,贊助商亦包括首席贊助商 DLA Piper。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的智能解決方案供應商。我們的平台是構建現代保險系統的基礎,使保險業能夠利用雲端計算的力量,實現敏捷、智能且持續發展的營運。

真實性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心,我們深信保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為全套解決方案提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X 。

關於 Entrepreneur Of The Year®

Entrepreneur Of The Year® 獎項創立於 1986 年,迄今表揚了 11,000 多位在美國帶領充滿活力的成功企業之雄取遠見者,並已擴展至全球近 80 個國家和地區。

美國大獎由 17 個地區獎項組成,其獨立評審小組每年 6 月選出地區獎得主。這些得主將在 11 月的 Strategic Growth Forum® 上角逐全美獎項認可,屆時將宣布全美名單入圍者和獎項得主。全美總冠軍將美國角逐參加環球 Entrepreneur Of The Year® 。請瀏覽 ey.com/us/eoy 。

關於 EY

EY 的宗旨是建設一個更美好的商業世界,為客戶、員工和社會創造長期價值,並在資本市場建立信任。

憑著數據和技術,EY 遍布 150 多個國家的多元化團隊透過審計提供信任,並幫助客戶增長、轉型和營運。

EY 團隊跨越審計、諮詢、法律、戰略、稅務和交易領域工作,提出精明的問題,為當今世界面臨的複雜問題尋找新的答案。

EY 是指全球組織,亦可能是指 Ernst & Young Global Limited 旗下的一個或多個成員機構,各成員機構均爲獨立的法律實體。Ernst & Young Global Limited 是一家擔保有限公司,不向客戶提供服務。有關 EY 如何收集和使用個人資料的資訊,以及個人根據數據保護法享有的權利的描述,可透過 ey.com/privacy 獲取。當地法律禁止的情況下,EY 成員機構不從事法律執業。欲了解更多關於我們組織的資訊,請瀏覽 ey.com 。