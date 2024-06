EY anuncia a Mike Jackowski de Duck Creek Technologies como ganador del Premio Entrepreneur Of The Year® 2024 Nueva Inglaterra

Celebrando a los líderes decididos que impactan mercados, revolucionan industrias y transforman vidas

BOSTON, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ernst & Young LLP (EY US) anuncia que Mike Jackowski, director ejecutivo de Duck Creek Technologies, fue nombrado ganador del premio Entrepreneur Of The Year® 2024 Nueva Inglaterra. El Entrepreneur Of The Year (Emprendedor del Año) es el programa de premios competitivos preeminente para emprendedores y líderes de empresas de alto crecimiento.

Jackowski fue seleccionado por un panel de jueces independientes formado por ganadores de premios anteriores, directores ejecutivos y otros líderes empresariales. Los candidatos fueron evaluados sobre la base de su capacidad para crear valor a largo plazo a través del espíritu emprendedor, compromiso con su propósito y demostración de crecimiento e impacto sustancial, entre otros indicadores clave.

"Es un honor para mí ser reconocido como Entrepreneur Of The Year® en Nueva Inglaterra", dijo Jackowski. "Tengo el privilegio de trabajar junto a algunos de los mejores y más talentosos profesionales del sector de seguros y este premio no sería posible sin el apoyo de todo el equipo de Duck Creek. En nombre de Duck Creek, agradezco a Ernst & Young y al jurado por otorgarnos este premio".

Como ganador del premio de Nueva Inglaterra, Jackowski ahora es elegible para ser considerado para el Premio Entrepreneur Of The Year 2024 Nacional. Los ganadores del Premio Nacional, incluyendo el ganador del Premio Entrepreneur Of The Year General Nacional, se anunciarán en noviembre en el Strategic Growth Forum®, una de las reuniones de mayor prestigio de la nación de empresas líderes en el mercado de alto crecimiento. El ganador del Entrepreneur Of The Year General Nacional pasará a competir por el Premio Entrepreneur Of The Year® Mundial en junio de 2025.

El Emprendedor del Año reconoce a muchos tipos diferentes de líderes empresariales por su ingenio, coraje y espíritu emprendedor. El programa celebra a los fundadores originales que impulsaron sus negocios desde el inicio o que recaudaron capital externo para expandir su empresa; a los directores ejecutivos transformacionales que infundieron innovación en una organización existente para catapultar su trayectoria; y a los líderes de empresas familiares multigeneracionales que reinventaron un modelo de negocio de legado para fortalecerlo para el futuro.

Los ganadores del Premio Entrepreneur Of The Year se convierten en miembros vitalicios de una comunidad global y multisectorial de emprendedores. Obtienen acceso exclusivo y continuo a la experiencia, perspectiva y sabiduría de los exalumnos del programa y otros miembros del ecosistema en más de 60 países, todo con el soporte de vastos recursos de EY.

Además del programa Entrepreneur Of The Year, EY US apoya a otras emprendedoras a través del programa EY Entrepreneurial Winning Women™ (Winning Women) y la EY Entrepreneurs Access Network (EAN) para ayudar a conectar a mujeres fundadoras y emprendedoras negras e hispanas/latinas, respectivamente, con los recursos, red y acceso necesarios para desatar su máximo potencial.

Patrocinadores

Fundados y producidos por Ernst & Young LLP, los Premios Entrepreneur Of The Year, incluyen los patrocinadores presentadores PNC Bank, Cresa, Marsh USA, SAP y la Ewing Marion Kauffman Foundation. En Nueva Inglaterra, los patrocinadores también incluyen un patrocinador principal, DLA Piper.

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen.

La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa, y todas están disponibles a través de Duck Creek OnDemand. ara más información visite, www.duckcreek.com. Siga a Duck Creek en nuestras redes sociales para acceder la última información – LinkedIn y X.

Acerca del Entrepreneur Of The Year®

Entrepreneur Of The Year®, fundado en 1986, celebra a más de 11,000 visionarios ambiciosos que lideran negocios exitosos y dinámicos en Estados Unidos, y desde entonces se expandió a casi 80 países y territorios en todo el mundo.

El programa de Estados Unidos consta de 17 programas regionales cuyos paneles de jueces independientes seleccionan a los ganadores de los premios regionales cada mes de junio. Los ganadores compiten por el reconocimiento nacional en el Strategic Growth Forum® en noviembre, donde se anuncian los finalistas nacionales y los ganadores de premios. El ganador nacional general representa a Estados Unidos en la competencia World Entrepreneur Of The Year®. Visite ey.com/us/eoy.

Acerca de EY

EY existe para construir un mundo laboral mejor, ayudando a crear valor a largo plazo para los clientes, las personas y la sociedad y generar confianza en los mercados de capitales.

Habilitados por datos y tecnología, los diversos equipos de EY en más de 150 países brindan confianza a través de seguridad y ayudan a los clientes en su crecimiento, transformación y operaciones.

Trabajando en áreas de aseguramiento, consultoría, derecho, estrategia, impuestos y transacciones, los equipos de EY hacen mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a las cuestiones complejas que enfrenta nuestro mundo actual.

EY se refiere a la organización global, y se puede referir a una o más de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, una empresa del Reino Unido limitada por garantía, no presta servicios a los clientes. La información sobre cómo EY recopila y utiliza datos personales y una descripción de los derechos que tienen las personas en virtud de la legislación de protección de datos están disponibles en ey.com/privacy. Las firmas miembros de EY no ejercen leyes donde esté prohibido por leyes locales. Para más información acerca de Organización visite, ey.com.

