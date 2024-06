Message du directeur du OHR pour la newsletter de juin 2024 (French)

Message du directeur du OHR pour la newsletter de juin 2024

Chers résidents, voisins et amis :

Alors que nous accueillons le mois de juin, c'est avec fierté et enthousiasme que je reconnais deux célébrations importantes qui résonnent profondément avec nos valeurs fondamentales : Le Mois de la Pride et le Mois du patrimoine immigré. Ces célébrations nous offrent une occasion unique de réfléchir à la riche diversité qui façonne nos communautés et de réaffirmer notre engagement en faveur de l'inclusion, de l'égalité et du respect pour tous.

Le Mois de la Pride rend hommage à l'histoire, aux réalisations et aux luttes continues de la communauté LGBTQIA+. Il nous rappelle les personnes courageuses qui ont lutté sans relâche pour le droit d'exprimer leur personnalité authentique et célèbre les progrès que nous avons accomplis vers une société plus inclusive. En tant qu'agence gouvernementale chargée de lutter contre la discrimination, nous avons le devoir essentiel de soutenir et de protéger les droits des personnes LGBTQIA+, en veillant à ce que chacun puisse vivre dans la dignité et la fierté. Conformément à cet engagement, nous avons lancé un nouveau Portail des ressources LGBTQIA+ et les Salles de bain sécurisées de DC, tout en fournissant des informations et des ressources essentielles au bénéfice de nombreuses personnes.

Également célébré en juin, le Mois du patrimoine immigré rend hommage à la diversité des cultures, des traditions et des histoires que les immigrés apportent à notre nation. Les données récentes du recensement montrent qu'environ 14 % de la population totale du District est née à l'étranger, ce qui souligne le rôle crucial que jouent les immigrés dans notre communauté. Le caractère unique et la force de notre ville reposent sur la résilience des immigrés qui ont enrichi nos vies. Au Bureau des droits de l'homme, nous relevons les différents défis auxquels les immigrants sont confrontés quotidiennement, tels que les barrières linguistiques qui peuvent entraver l'accès à des informations et à des ressources cruciales. À l'approche de ce mois, rappelons-nous l'importance d'apprendre les uns des autres et de poursuivre nos efforts pour construire une communauté où chacun a une chance équitable de s'épanouir.

Notre engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion n'est pas une simple déclaration, mais un principe directeur qui façonne nos actions et nos politiques. En ce mois de juin, j'encourage chacun d'entre vous à participer aux diverses Manifestations et activités prévues pour le Mois de la fierté et le Mois du patrimoine immigré. Engagez des conversations constructives, informez-vous et informez les autres, et célébrez la riche diversité qui fait la force de notre communauté !

En toute solidarité,

Kenneth Saunders