Gildan célèbre deux décennies de divulgations sur le développement durable avec la publication de son rapport ESG 2023

MONTRÉAL, 18 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la publication de son 20e rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), marquant une étape importante dans la longue histoire en matière de divulgation publique des facteurs ESG de la Société. Le rapport 2023 souligne les progrès continus de Gildan par rapport aux cibles clés, deux ans après la mise en place de sa stratégie ESG de nouvelle génération et de ses cibles de 2030.



« Les facteurs ESG font partie intégrante de notre mode de fonctionnement depuis de nombreuses années et constituent l’un des trois piliers de la stratégie de croissance durable de Gildan. C’est un reflet de notre engagement à continuer de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes », a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Alors que notre Société célèbre son 40e anniversaire cette année, ainsi que vingt années de divulgations ESG, je suis fier de nos progrès dans le domaine du développement durable et de ce rapport, qui souligne notre dévouement envers les principes ESG. Nous demeurons fermes dans notre engagement à continuer de fabriquer des vêtements avec respect. »

Le parcours ESG de Gildan a commencé au début des années 2000, et depuis, la Société a atteint de nombreux jalons en matière de divulgation ESG, notamment :

La publication de son premier rapport sur la citoyenneté corporative en 2004;

L’accréditation de son programme de conformité sociale par la Fair Labor Association (FLA) en 2007;

L’alignement avec le cadre de divulgation de développement durable de la Global Reporting Initiative (GRI) à compter de 2008;

La première évaluation de la matérialité en 2014;

L’alignement des engagements avec les objectifs de développement durable des Nations Unies en 2017;

La divulgation des données ESG selon les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) depuis 2021;

La publication du premier rapport autonome de divulgation sur les changements climatiques en accord avec le Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) en 2022.



Lisez le rapport ESG complet de 2023 ici.

À propos de Gildan

Gildan est un important fabricant de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme d’ESG intégré dans sa stratégie d’affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société et sur ses pratiques et ses initiatives en matière d’ESG, visitez le site www.gildancorp.com.