La Croix-Rouge canadienne et le Resilience Institute s’unissent pour lancer un programme de préparation destiné aux communautés rurales, autochtones ou moins peuplées : Roots for Resilience

OTTAWA, 18 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne et le Resilience Institute ont le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat visant à renforcer la résilience climatique des communautés rurales, autochtones ou moins peuplées partout au Canada.



D’envergure pancanadienne, le nouveau programme Roots for Resilience encouragera la prise de mesures d’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques, tout en offrant une tribune à divers groupes au pays sur les questions de la résilience, de la capacité d’agir et du sens du devoir.

En collaboration avec les petites communautés, les communautés rurales et les communautés autochtones, l’équipe du programme adaptera son approche en fonction de l’état de préparation initial de la communauté et travaillera avec ses membres pour renforcer la capacité à réagir aux changements climatiques et à réduire les risques qui s’y rattachent. L’objectif du programme est d’outiller la population et les communautés en les sensibilisant aux risques et aux défis qui les guettent ainsi qu’en misant sur les ressources, les connaissances et les compétences présentes à l’échelle locale pour relever ces défis de façon éclairée.

Flexible et sensible aux réalités de la communauté, l’approche du programme Roots for Resilience repose sur quelques principes clés :

Participation : Encourager la participation active des divers membres de la communauté dans l’objectif de faire entendre une variété de voix au moment de définir les objectifs et les priorités en matière de réduction des risques et d’adaptation au climat, dans un esprit d’équité et d’inclusion.

Encourager la participation active des divers membres de la communauté dans l’objectif de faire entendre une variété de voix au moment de définir les objectifs et les priorités en matière de réduction des risques et d’adaptation au climat, dans un esprit d’équité et d’inclusion. Planification : Travailler ensemble pour mieux comprendre et définir les risques, les forces et les vulnérabilités propres aux membres de la communauté. Saisir les occasions et mettre en place des mesures pour renforcer la résilience individuelle et communautaire grâce à une planification participative et collaborative. Élaborer un plan pour accroître la résilience aux aléas climatiques.

Travailler ensemble pour mieux comprendre et définir les risques, les forces et les vulnérabilités propres aux membres de la communauté. Saisir les occasions et mettre en place des mesures pour renforcer la résilience individuelle et communautaire grâce à une planification participative et collaborative. Élaborer un plan pour accroître la résilience aux aléas climatiques. Action : Promouvoir des mesures de réduction des risques éclairées en accompagnant les communautés dans la création et la mise en œuvre de plans d’action.

Promouvoir des mesures de réduction des risques éclairées en accompagnant les communautés dans la création et la mise en œuvre de plans d’action. Apprentissage collectif : Devenir plus forts collectivement en favorisant l’échange de connaissances sur les stratégies de renforcement de la résilience.

Devenir plus forts collectivement en favorisant l’échange de connaissances sur les stratégies de renforcement de la résilience. Inspiration : Souligner la résilience individuelle et collective et en faire connaître les attributs au moyen d’histoires et d’œuvres d’art visuel présentées dans le cadre d’activités.



Le programme s’appuie sur la conviction que les communautés sont les mieux placées pour déterminer les risques auxquels elles font face, leurs forces et leurs vulnérabilités ainsi que les mesures à prendre pour devenir plus résilientes face aux changements climatiques. Les communautés doivent être au cœur de leur propre parcours de résilience.

Citations:

« Devant la multiplication des crises climatiques, la complaisance n’est pas une option envisageable. Le programme Roots for Resilience est un appel à l’action collective qui cherche à favoriser l’autonomie des communautés et la mise en commun des connaissances. En donnant voix au chapitre à divers groupes, en particulier les communautés moins peuplées, les communautés rurales et les communautés autochtones, nous prenons des mesures concrètes pour faire face aux défis climatiques et réaffirmons les principes inhérents à tout programme d’adaptation au climat et de réduction des risques, soit la résilience, la capacité d’agir et le sens du devoir. »

Amy Avis, chef des Services humanitaires, Croix-Rouge canadienne

« Ce partenariat unique avec la Croix-Rouge canadienne témoigne de notre engagement à réduire les obstacles systématiques à la résilience et à trouver des solutions proactives pour relever les défis complexes engendrés par les aléas climatiques, qui font déjà des ravages partout au Canada. »

Laura S. Lynes, présidente et chef de la direction, The Resilience Institute

« En partenariat avec le Resilience Institute, la Ville de Hinton a récemment réalisé une évaluation des risques climatiques qui a permis de confirmer ce que notre communauté avait commencé à constater. Nous espérons que ce partenariat nous permettra d’élaborer un plan d’adaptation au climat et de réduction des risques de catastrophe qui reflètera la diversité que l’on retrouve à l’intérieur de notre communauté et dans les environs. »

Debbi Weber et Winston Rossouw, membres de l’équipe des projets stratégiques de la Ville de Hinton

« Face aux menaces climatiques auxquelles notre communauté est déjà confrontée et à celles qui se profilent à l’horizon, comme la sécheresse et les feux de forêt, sans compter les répercussions sur la sécurité alimentaire et la sécurité de nos populations, les activités du programme Roots for Resilience constituent des gestes essentiels pour préserver nos terres, notre culture, notre santé et notre bien-être pour les générations à venir. »

Noreen Plain Eagle, Nation Piikani, région du Sud de l’Alberta

« Cette collaboration a permis de créer des occasions de discussions et de consultations essentielles qui aideront notre communauté autochtone à réduire plus efficacement les risques de catastrophes climatiques dans notre région et à s’y adapter. Grâce à un dialogue empreint de respect pour notre culture et fondé sur la participation de la communauté, nous sommes convaincus que cette initiative sera source de croissance et de succès continus. »

Patrick Park-Tighe, directeur général, People of the Dawn Indigenous Friendship Centre, Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

À propos du Resilience Institute

Présent à l’échelle nationale, l’organisme de bienfaisance Resilience Institute collabore avec divers partenaires à la cocréation de connaissances et à la recherche appliquée afin de minimiser les souffrances causées par les conséquences des changements climatiques. L’une des pierres angulaires du travail du Resilience Institute est de réunir des perspectives multiples en vue de renforcer les stratégies visant à relever les défis complexes posés par les changements climatiques. Pour plus de renseignements, consultez le site www.resilienceinstitute.ca

Relations avec les médias:

Croix-Rouge canadienne:

Français: 1 888 418-9111

Anglais: 1-877-599-9602

The Resilience Institute:

Amica Antonelli

amica@resilienceinstitute.ca