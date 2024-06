Dans un contexte d’augmentation des arriérés, les entreprises canadiennes s’appuient sur de nouveaux prêts à tempérament pour rembourser leurs dettes

- La réduction des taux d’intérêt pourrait offrir un certain soulagement aux propriétaires d’entreprises qui doivent rembourser leurs prêts -



Pouls du marché d’EquifaxMD Canada – Rapport trimestriel sur les tendances de crédit des entreprises du T1 2024

TORONTO, 18 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon les données du rapport Pouls du marché d’EquifaxMD Canada sur les tendances de crédit des entreprises du T1 2024, au deuxième semestre de 2023, le nombre de prêts à tempérament a bondi de 74 % sur douze mois. Cette tendance, supérieure à la demande saisonnière, pourrait être attribuable au fait que certaines entreprises souhaitaient rembourser leur prêt au titre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) avant l’échéance applicable à la remise offerte, soit le 18 janvier 2024.

« Alors que le CUEC semble être chose du passé, les entreprises se tournent désormais vers les prêts à tempérament pour assurer leur stabilité financière, affirme Jeff Brown, chef des solutions aux entreprises chez Equifax Canada. Beaucoup d’entreprises ont mis l’accent sur le remboursement de ce prêt à temps pour pouvoir tirer avantage de la remise offerte. Le recours accru à ce type de prêts a également contribué à une hausse notable des arriérés, notamment dans le secteur des prêts à tempérament. »

Les entreprises continuent d’éprouver des difficultés financières

L’augmentation des arriérés, observée notamment d’avril 2022 à avril 2024, coïncide avec les hausses des taux d’intérêt, qui ont débuté en mars 2022. Un changement notable s’est produit au cours de cette période. En effet, le pourcentage d’entreprises ayant au moins un compte avec des arriérés est passé de 4,3 % à 4,9 %.

Les arriérés de plus de 30 jours ont augmenté de façon importante dans le secteur des opérations industrielles (c.-à-d. les comptes de crédit entre entreprises et fournisseurs), passant de 10,1 % au T1 2023 à 12,2 % au T1 2024. Les taux d’arriérés ont également augmenté dans le secteur des opérations financières (soit les comptes de crédit entre entreprises et institutions financières). En effet, les arriérés de plus de 30 jours sont passés de 3,3 % au T1 2023 à 3,4 % au T1 2024. Les arriérés dans ce secteur sont principalement attribuables aux paiements manqués sur les prêts à tempérament et les marges de crédit, dont les taux d’arriérés sont passés respectivement de 2,4 % et de 3,3 % au T1 2023 à 2,7 % (hausse de 24,8 %) et à 3,9 % (hausse de 19,1 %) au T1 2024. Dans l’ensemble, les taux d’arriérés des cartes de crédit sont demeurés faibles. Toutefois, les entreprises qui ont ouvert de nouveaux comptes de carte de crédit au cours des deux dernières années manquent des paiements beaucoup plus rapidement sur ces comptes, ce qui pourrait avoir une incidence sur les taux d’arriérés plus tard au cours de l’année 2024. « Il est plus important que jamais de surveiller les nouveaux comptes pour déceler les signes précurseurs de difficultés financières, car il pourrait prendre un certain temps avant de voir leur incidence sur les portefeuilles », précise M. Brown.

Les arriérés atteignent des niveaux record dans les secteurs du transport et de la vente au détail

Les taux d’arriérés des prêts garantis par des actifs sont à leur niveau le plus élevé des vingt dernières années, ce qui est en grande partie attribuable aux taux dans les secteurs du transport et de la vente au détail. « La hausse des paiements manqués s’éloigne fortement des attentes et pourrait être une source d’inquiétudes à long terme. Les prêts garantis par des actifs comprennent les baux de matériel, dont les taux d’arriérés sont habituellement plus faibles que la moyenne. C’est logique parce que si, par exemple, vous gérez une pizzéria, vous effectuerez les paiements du prêt que vous avez contracté pour l’achat de votre four à pizza à temps. Si vous avez une entreprise de camionnage, vous ne voudrez pas non plus effectuer des paiements en retard sur le prêt que vous avez contracté pour acquérir des camions. Sinon, votre entreprise devra fermer ses portes », explique M. Brown.

L’endettement des entreprises augmente, mais la baisse des taux leur offrira un certain répit

Non seulement les taux d’arriérés augmentent, mais les entreprises doivent également faire face à une augmentation de leur endettement. En effet, les soldes des opérations financières ont atteint un nouveau sommet de 31,9 milliards de dollars au T1 2024, en hausse de 7,4 % par rapport à l’année précédente.

« Si l’inflation est maîtrisée, la récente baisse des taux d’intérêt par la Banque du Canada pourrait constituer le début d’une tendance, précise Jeff Brown. Les entreprises pourraient donc avoir une plus grande capacité à régler leurs dettes, ce qui pourrait libérer des ressources pour leur croissance. »

Les règles en matière de prêts sont strictes, mais le nombre de nouvelles entreprises augmente

Au T1 2024, le nombre d’interrogations a bondi de 2,4 % par rapport à l’année précédente en raison de la forte demande de financement de la part des entreprises. L’accès au crédit est inégal, les emprunteurs à faible risque comptant pour une plus grande part des nouvelles

opérations commerciales, mais des tendances positives émergent. En effet, plus de 53 000 nouvelles entreprises ont vu le jour au T1 2024, ce qui représente une hausse de 30 % par rapport au T1 2023.

De 2022 à 2023, le nombre de nouveaux prêts a augmenté de 6,5 % dans le secteur industriel. Par ailleurs, les opérations financières ont augmenté de 3,4 % par rapport au trimestre précédent et de 14,4 % par rapport à l’année précédente. « Ces chiffres brossent un portrait prometteur de l’activité économique à venir, et ce, malgré certaines adaptations au chapitre des prêts », conclut M. Brown.

À propos d’Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s’appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l’avant. Equifax, dont le siège social se trouve à Atlanta, compte près de 15 000 employés partout dans le monde. Elle est active ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca .

Personne-ressource :

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

afindlater@selectpr.ca

647 444-1197