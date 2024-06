Banacol: Coltivazione di Impiego e Progresso in Colombia

Per Banacol, la sostenibilità implica anche garantire che l'inclusione e l'equità siano un pilastro fondamentale della gestione.

Un impegno storico e duraturo verso la comunità e la sostenibilità in Urabá.

MEDELLíN , ANTIOQUIA, COLOMBIA, June 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- Banacol, leader nell'industria della banana in Colombia, onora ogni giorno il suo impegno di essere un alleato per lo sviluppo sociale ed economico di Urabá.

Da oltre 40 anni, l'azienda è nota per operare secondo pratiche sostenibili, con un focus primario sul generare benessere sia per i suoi lavoratori che per le persone nella sua area di influenza, curando, proteggendo e preservando l'ambiente.

Dalle sue premesse strategiche, l'azienda ha dimostrato un impegno genuino nel migliorare continuamente i suoi processi per ridurre l'impatto delle sue operazioni sugli ecosistemi naturali. Questo le ha permesso di mantenere la sua certificazione di Carbon Neutral dal 2022 ad oggi.

Banacol: Impatto sull'Impiego e sullo Sviluppo Economico

Banacol è stato un attore chiave nello sviluppo economico di Urabá, una regione segnata da sfide sociali ed economiche.

Senza dubbio, uno dei contributi più significativi dell'azienda a questa regione è stata la creazione di più di 4.000 posti di lavoro formali e dignitosi, migliorando la vita di migliaia di famiglie.

Per Banacol, la sostenibilità implica anche garantire che l'inclusione e l'equità siano un pilastro fondamentale della gestione. Pertanto, ha sviluppato programmi che generano pari opportunità, dove donne e giovani sono segmenti della popolazione prioritari.

L'obiettivo è che queste persone riconoscano e sentano che l'agricoltura è una fonte di progresso e crescita per loro, le loro famiglie, le comunità e la regione.

Attraverso iniziative come AgroOrgullosas, l'azienda mira a impiegare il maggior numero di donne nelle attività produttive della coltivazione di banane. L'obiettivo è raddoppiare la partecipazione femminile dal 10% al 20%.

Un altro modo in cui Banacol ha promosso il progresso dei suoi lavoratori e delle popolazioni vicine è attraverso vari programmi sviluppati in collaborazione con la sua fondazione sociale, affrontando pilastri di educazione, salute, sport e alloggio oltre le mura.

Inoltre, Banacol si è affermata come uno dei più importanti produttori ed esportatori di banane nei mercati internazionali, grazie alla qualità della frutta e ai rigorosi processi logistici, di trasporto e di sicurezza del carico, raggiungendo 15 paesi in tutto il mondo. Nel 2023, ha esportato 14,1 milioni di casse di banane in mercati cruciali come Europa e Stati Uniti.

Questo non solo dimostra la portata globale di Banacol, ma si traduce anche in risorse che possono impattare positivamente la vita delle comunità vicine.

Banacol: Alleato per l'Ambiente

Come parte della sua strategia di sostenibilità, dal 2018 Banacol ha adottato rigorose misure ambientali secondo il protocollo GHG per misurare e ridurre le sue emissioni di CO2, consolidando la sua posizione come organizzazione responsabile e impegnata nella cura del pianeta.

Questi sforzi hanno permesso a Banacol non solo di raggiungere i suoi obiettivi ambientali, dove spicca la certificazione Carbon Neutral, ma anche di contribuire all'obiettivo nazionale di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Banacol gestisce anche le risorse naturali con rispetto e cura che toccano l'anima della comunità e dei suoi stakeholder. Nel suo impegno per l'ambiente, l'azienda ha ottenuto una riduzione del 5% nel consumo di acqua, grazie a iniziative efficaci di sensibilizzazione sull'uso efficiente di questa risorsa.

Inoltre, ha aumentato le settimane di ricircolo dell'acqua utilizzata nel lavaggio delle banane, riducendo il consumo di acqua del 10% rispetto all'anno precedente. Inoltre, Banacol ha destinato 202,7 ettari alla conservazione di fonti idriche e foreste, piantando 10.829 alberi nell'ultimo anno, di cui più di 4.000 alberi destinati alla conservazione delle fonti idriche.

Banacol non solo contribuisce alla protezione dell'ambiente, ma coltiva anche un'eredità di responsabilità e impegno tra le comunità e i suoi lavoratori, con l'obiettivo di raggiungere insieme un futuro più sostenibile.

Tutte queste azioni di benessere sociale, sviluppo economico e protezione ambientale dimostrano che per Banacol la sostenibilità è parte essenziale del suo DNA e da lì dirige le sue azioni basate su principi di trasparenza, etica e buon governo aziendale.