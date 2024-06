Technip Energies et KPSP signent un accord de services à long terme avec KPO pour le développement du champ de Karachaganak au Kazakhstan

Technip Energies (PARIS:TE), à travers sa joint-venture TKJV LLP avec KPSP, annonce la signature d'un contrat cadre de services à long terme avec Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) pour le développement du champ Karachaganak, situé dans le nord-ouest du Kazakhstan près d'Aksai.

Cet accord de cinq ans couvre une gamme complète de services, allant du conseil et de la conception à l'ingénierie détaillée, visant à optimiser et à agrandir les installations et infrastructures existantes de l'un des plus grands champs de condensat de pétrole et de gaz au monde. Le projet sera exécuté par TKJV LLP, la joint-venture locale de Technip Energies créée en 2019 pour servir le marché kazakh en s'appuyant sur ses capacités d'ingénierie et de technologie.

Charles Cessot, SVP T.EN X Consulting et Produits, a commenté : « Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec KPO grâce à cet accord. La confiance qui nous est accordée pour ce projet témoigne de notre expertise et de notre qualité opérationnelle depuis de nombreuses années au Kazakhstan. Ce projet s'inscrit parfaitement dans notre ambition de fournir des services de conseil de pointe efficaces. »

Nour Abou Jaoudé, CEO & Chairman de TKJV LLP, a déclaré : « Cette collaboration est synonyme de succès. Nous sommes honorés par la confiance que le PDG de KPO, M. Marco Marsili, et S.E. le ministre de l’Énergie de la République du Kazakhstan, Almassadam Satkaliyev, nous ont accordée. Nous nous engageons pleinement à maintenir au niveau local les services d'ingénierie complexes dans le cadre des ambitieux plans de développement du pays, et en particulier sur un projet aussi important pour le secteur de l'énergie et l'économie kazakhe ».

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

À propos de TKJV

Créée en 2019 pour servir le marché du Kazakhstan, la joint-venture offre des services qualifiés pour réaliser les projets de ses clients, de l’étude conceptuelle et de faisabilité jusqu'au pré-FEED, FEED jusqu'à l'exécution EPC, le management de projet, l'exploitation et la maintenance, la digitalisation, et plus encore dans la décarbonisation des actifs. TKJV LLP combine les capacités d'ingénierie et de technologie de Technip Energies pour accompagner la transition énergétique avec les ressources clés et la longue histoire de KPSP LLC dans le développement de projets d'infrastructure au Kazakhstan.

TKJV LLP est fermement engagé dans le développement et la maximisation du contenu kazakh en s'engageant dans des programmes stratégiques de développement des compétences et de formation afin de réaliser le transfert de connaissances et l'expansion de la croissance naturelle.

Pour plus d'informations : www.ten.com/en/tkjv

