La 16e édition du Forum du détroit qui se déroule actuellement dans la province du Fujian vise à élargir la voie des échanges interpersonnels entre les deux rives du détroit

Ci-dessous, le comité organisateur de la 16e édition du Forum du détroit

Une photo annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

XIAMEN, Chine, 17 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 16e Forum du détroit, coorganisé par 86 institutions des deux rives du détroit, a ouvert ses portes le 14 juin dernier. L’édition 2024 s’articule autour du thème « Élargir les échanges interpersonnels et approfondir le développement intégré ». L’événement rassemble plus de 7 000 convives taïwanais de divers horizons.

Cette année, la principale conférence débutera ce samedi. Elle se tiendra dans la province orientale chinoise du Fujian, et plus précisément dans la ville côtière de Xiamen, où se déroule l’événement principal. Il est décliné en 50 événements connexes, organisés dans diverses autres villes de la province.

Le premier Forum du détroit a été inauguré en 2009, une année marquée par une série d’avancées dans les relations transdétroit. Cette année-là, le mécanisme de consultation régulier entre l’association chinoise dédiée aux relations interdétroit, l’Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS) et la Straits Exchange Foundation (SEF), une organisation semi-gouvernementale chinoise, a vu le jour via la signature de six accords.

Toujours en 2009, les entreprises implantées sur le continent ont commencé à investir officiellement à Taïwan, et des lignes aériennes régulières se sont mises en place pour relier les deux rives, officialisant ainsi l’acheminement direct du courrier, tout en pérennisant le transport et le commerce transdétroit.

Le Forum du détroit sert de plateforme majeure à la promotion des échanges au sens large entre différents secteurs des deux côtés du détroit et joue en faveur des échanges et de la coopération interpersonnels transdétroit. Plus de 330 000 personnes en provenance de Chine continentale et de Taïwan ont assisté aux forums de ces 15 dernières années, y compris pendant la pandémie de COVID-19, où des milliers de personnes ont pu participer aux événements du forum organisés en présentiel ou en distanciel.

Lors de ces forums, 139 politiques préférentielles visant la stimulation des échanges et la coopération transdétroit ont été promulguées au total, se rapportant à des domaines allant des services aériens et des permis de circulation à l’emploi ou à l’investissement, ce qui a élargi la portée des échanges interpersonnels de chaque côté des deux rives.

Précisons que ce forum consacrera une série d’événements dédiés à la population active, aux femmes, au mariage, à la gouvernance de base et à d’autres activités « de nature locale », proches de la vie des gens. Plus de 1 600 opportunités d’emploi seront par ailleurs offertes à la jeunesse taïwanaise.

Source : Comité organisateur de la 16e édition du Forum du détroit

Interlocuteur : M. Lin, Tél. : 86-10-63074558