RI Department of State Reminds Candidates of Upcoming Declaration of Candidacy Filing Period

PROVIDENCE, RI - Secretary of State Gregg M. Amore and the RI Department of State Elections Division are today reminding potential candidates of the upcoming filing period for candidate declaration forms.

Declarations of candidacy must be filed on June 24, 25, or 26. The deadline to file is June 26 at 4 p.m.

Candidates for federal offices must file with the RI Department of State Elections Division (148 W. River Street, Providence) and candidates for state and local offices file with their local board of canvassers. Forms must be printed and physically signed, and cannot be emailed or faxed.

Forms are available now online, or in-person at the RI Department of State or local boards of canvassers' offices.

Nomination papers for declared candidates will be available to pick up on July 2. All nomination papers must be submitted to the correct local board of canvassers on or before July 12 at 4 p.m., with the exception of nomination papers for independent presidential electors, which are due on or before September 6.

The ballot placement lottery will be held on July 19, 2024 at 5 p.m. at the RI Department of State Elections Division.

Important dates and deadlines for candidates and voters for the upcoming statewide primary (September 10) and General Election (November 5) can be found online here or in the Election Calendar. Additional information for candidates is available in the 2024 Run for Office Guide.

To learn more about elections in Rhode Island, register to vote, or check your registration status, visit vote.ri.gov.

El Departamento de Estado de RI Recuerda a los Candidatos que el Periodo de Presentación Declaración de Candidatura se Aproxima

PROVIDENCE, RI – El Secretario de Estado Gregg M. Amore y la División de Elecciones del Departamento de Estado de RI les recuerdan hoy a los candidatos potenciales que el periodo de presentación de formularios de declaración candidatura se aproxima.

Las declaraciones de candidatura deben se presentadas el 24, 25 o el 26 de junio. La fecha límite es el 26 de junio a las 4:00 p.m.

Los candidatos para cargos electivos federales deben presentar sus declaraciones en la División de Elecciones del Departamento de Estado de RI (148 W. River St., Providence) y los candidatos para cargos electivos estatales y locales deben presentar sus declaraciones en su junta local de elecciones. Los formularios deben ser impresos y firmados personalmente y no deben ser enviados por correo electrónico ni por fax.

Los formularios ahora se encuentran disponibles en línea o en persona en las oficinas del Departamento de Estado o la junta local de elecciones.

Los documentos de nominación para los candidatos declarados estarán disponibles para ser recogidos el 2 de julio. Todos los documentos de nominación deben ser entregados a la junta local correspondiente antes o el 12 de julio hasta las 4:00 p.m. a excepción de los documentos de nominación para electores presidenciales independientes, para quienes la fecha límite es el 6 de septiembre o antes de esta fecha.

El sorteo para la determinar el orden de los nombres de los candidatos se realizará el 19 de julio del 2024 a las 5:00 p.m. en la División de Elecciones del Departamento de Estado.

Los periodos y las fechas más importantes para los candidatos y votantes para las próximas primarias estatales (10 de septiembre) y de las Elecciones Generales (5 de noviembre) se pueden encontrar aquí en línea o en el Calendario Electoral. Puede encontrar información adicional para candidatos en la Guía de Cómo Postularse para Cargos Electivos 2024.

Para obtener más información sobre las elecciones en Rhode Island, inscribirse para votar o verificar el estado de su registro de votante, visite vota.ri.gov.

