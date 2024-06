Fiera Capital et la Fondation du CUSM dévoilent les lauréats des prix d’excellence académique en recherche sur les soins de santé

Six lauréats ont reçu les prix Fiera Capital 2024 pour la diversité, l’équité et l’inclusion dans la recherche sur les soins de santé, qui récompensent l’excellence académique des étudiants en médecine et en sciences de la santé issus de groupes racisés.



MONTRÉAL, 17 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’attribution des fonds scientifiques n’a pas toujours été équitable. Historiquement, certains groupes ont été sous-financés ou marginalisés, notamment les chercheurs issus des communautés noires, autochtones et d’autres communautés racisées. Pour combler cet écart critique de financement, Corporation Fiera Capital (Fiera Capital) s’est associée à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) pour créer dès 2022 les Prix Fiera Capital pour la diversité, l’équité et l’inclusion dans la recherche sur les soins de santé.

Les Prix Fiera Capital pour la diversité, l’équité et l’inclusion dans la recherche sur les soins de santé offrent un financement essentiel aux étudiants à la maîtrise et au doctorat détenant un grand potentiel et la volonté de faire progresser la recherche médicale, suivant l’excellence de leur dossier universitaire, et qui appartiennent à un groupe racisé. Fiera Capital s’est engagée à verser 120 000 $ sur trois ans pour financer ces bourses importantes destinées à de jeunes chercheurs talentueux.

« Les prix Fiera Capital pour la diversité, l’équité et l’inclusion dans la recherche sur les soins de santé reflètent l’engagement de notre firme à investir dans les communautés où nous opérons, afin de créer une société plus inclusive et équitable. La diversité dans la recherche médicale est essentielle au développement de solutions complètes et efficaces en matière de soins de santé. Des recherches menées par les National Institutes of Health (NIH) soulignent qu’une équipe de recherche diversifiée garantie des résultats plus complets et profitant à tous les segments de la population, ce qui permet de lutter contre les disparités en matière de santé et d’améliorer les résultats pour tous les patients. Une même maladie peut être vécue différemment d’une personne à l’autre. C’est pourquoi il est essentiel que les essais cliniques incluent des personnes ayant des expériences, des caractéristiques et des parcours variés. En soutenant les chercheurs issus de milieux sous-représentés, nous pouvons favoriser des innovations inclusives à plus grande portée, ce quiaméliorera ultimement la qualité des soins de santé pour tout le monde. »

– Caroline Turcotte, cheffe mondiale, diversité, équitéet inclusion et développement des talents, Fiera Capital

Le financement en début de carrière est essentiel à la réussite future des chercheuses et chercheurs. Si les scientifiques issus des communautés noires, autochtones et d’autres communautés émergentes ne reçoivent pas de soutien financier dès le début de leur carrière, cela peut avoir une incidence sur sa trajectoire. Ces nouveaux prix visent à combler cette lacune. Les six lauréats des Prix Fiera Capital, qui suivent une formation à l’IR-CUSM, bénéficient également de la supervision et du mentorat d’experts en recherche dans le domaine de la santé.

« L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill s’engage à favoriser l’inclusion et à permettre à diverses voix de s’exprimer dans le domaine de la recherche médicale. Nous sommes un centre de recherche reconnu internationalement, attirant des scientifiques et des stagiaires exceptionnels du monde entier. Nous reconnaissons la contribution inestimable d’une diversité de perspectives pour alimenter l’innovation dans la recherche sur les soins de santé. Notre partenariat avec Fiera Capital et la Fondation du CUSM marque une étape importante vers un financement scientifique équitable et garantit que les talentueuses chercheuses et talentueux chercheurs issus de communautés sous-représentées reçoivent le soutien qu’ils et elles méritent. »

– Dre Rhian Touyz, directrice exécutive et scientifique en chef, IR-CUSM

Les six lauréats des prix Fiera Capital 2024 pour la diversité, l’équité et l’inclusion dans la recherche sur les soins de santé sont les suivants :

Jéssica Ding est infirmière clinicienne et étudiante à la maîtrise en soins infirmiers avancés à l’Université McGill. Elle étudie actuellement l’utilisation de la réalité virtuelle comme méthode de contrôle de la douleur et de l’anxiété.

Hani Rukh-E-Qamar, étudiante à la maîtrise au département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l’Université McGill, se passionne pour la recherche translationnelle dans les domaines de la santé numérique, de l’accessibilité aux soins de santé et de la santé sexuelle et reproductive.

Nicholas Hickens est candidat au département de médecine familiale de l’Université McGill. Ses recherches portent sur les maladies chroniques, l’éthique de la santé publique et l’amélioration du bien-être des populations marginalisées.

Suleima Jacob-Tomas est étudiante au doctorat dans le cadre du programme intégré en neurosciences de l’Université McGill. Elle a toujours été passionnée par la compréhension de la manière dont les interactions neuronales complexes influencent le comportement d’un organisme, dans l’espoir de contribuer un jour à des interventions et à la guérison de ses patients.

Thupten Tsering, étudiant au doctorat au département de pathologie de l’Université McGill, s’intéresse à la façon dont les cellules cancéreuses libèrent de minuscules regroupements appelés vésicules extracellulaires. Ces vésicules transportent l’ADN et les protéines des cellules cancéreuses vers d’autres cellules du corps et peuvent nous aider à mieux comprendre comment le cancer se propage.

Yichun Sun, étudiante au doctorat au sein de la division de médecine expérimentale de l’Université McGill, cherche à améliorer les traitements et les résultats pour les patients souffrant d’immunodéficiences rares.

« Je suis honorée d’être lauréate d’un Prix Fiera Capital cette année. Ces prix sont exceptionnellement significatifs dans la mesure où ils combinent l’excellence académique et une reconnaissance accrue de l’inclusion et de l’équité pour les groupes sous-représentés dans la recherche en santé. J’ai hâte de poursuivre mes travaux sur l’évaluation d’une stratégie numérique d’autodiagnostic pour prédire les cas négatifs et positifs d’infections à la COVID-19, et je suis reconnaissante pour le soutien financier additionnel que ce Prix Fiera Capital m’apportera. »

– Hani Rukh-E-Qamar, étudiante à la maitrise et lauréate d’un Prix Fiera Capital 2024

Les lauréats ont été choisis par un comité d’évaluation interdisciplinaire qui s’est intéressé à leur qualités académiques, leur autoréflexivité sur les obstacles systémiques auxquels ils et elles ont été confrontés pour amorcer leurs recherches, ainsi que leur potentiel à influencer d’autres membres de groupes racisés.

« La Fondation du CUSM s’est engagée à faire sa part pour rendre la recherche sur les soins de santé plus inclusive et promouvoir la diversité des voix de la prochaine génération de brillants scientifiques. Je suis ravie de poursuivre notre partenariat avec Fiera Capital et de soutenir ces jeunes chercheuses et chercheurs dans la réalisation de leurs plus grands rêves. »

– Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale, Fondation du CUSM

