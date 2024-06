Shoals Technologies Group stellt globale Lösungspalette auf der Intersolar Europe vor

PORTLAND, Tennessee, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Shoals Technologies Group, Inc. (Nasdaq: SHLS), ein weltweit führender Anbieter von EBOS-Lösungen (Electrical Balance of System) für den Energiewendemarkt, hat heute die Einführung einer umfassenden Palette von Systemlösungen bekanntgegeben, die sich an internationale Projektentwickler und EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement and Construction) richten.



Die Markteinführung der neuen Produkte findet auf der Intersolar Europe vom 19. bis 21. Juni statt. Dort wird das bisher umfassendste Lösungspaket von Shoals vorgestellt, das speziell für globale Kunden entwickelt wurde. Die Markteinführung wird Lösungen umfassen, die freie Reihen, Agrarsolar sowie Nord-Süd-Konfigurationen zusätzlich zu den bestehenden Ost-West-Konfigurationen ermöglichen.

„Unsere neue Lösungsreihe bringt aufregende Innovationen in die Solarbranche“, erklärt Josep Tienda, Vice-President of International Sales bei Shoals. „Diese neuen Plug-and-Play-Lösungen wurden mit der DNA von Shoals entwickelt und halten den hohen Standard, den wir in den letzten zwei Jahrzehnten gesetzt haben und den unsere Kunden erwarten.“

Bei der Entwicklung dieser neuen Produktlinie hat Shoals auf das Feedback der Kunden und des Marktes gehört und erkannt, dass sich die Welt der Solarenergie im Versorgungsbereich weiterentwickelt. Das Innovationsteam hat Plug-and-Play-Produktlösungen entwickelt, die den Anforderungen von heute und morgen gerecht werden. Die Produkte von Shoals sind vorgefertigt und machen isolationsdurchdringende Verbindungsstücke überflüssig, die den strengen Qualitätsstandards der Entwickler nicht gerecht werden, um der Zeit und den extremen Witterungseinflüssen standzuhalten, die bei Großanlagen auftreten. Zusätzlich zu den weltweit zertifizierten Versionen bestehender Produkte, die Shoals in den USA anbietet, gehören zu den neuen Innovationen:

SuperJumper – eine vorgefertigte Home-Run-Lösung. Trenched BLA – für Anwendungen, bei denen ein Tragseil ein Hindernis darstellt. Mini BLA – für kleinere Installationen oder wenn die Topographie eine segmentierte Konfiguration von Trackern erfordert. Smart Combiner – Boxen, die sich nahtlos in SCADA-Systeme integrieren lassen.

Diese Lösungen werden durch die Shoals Cable Management Solution unterstützt, ein umfassendes Paket mit den wesentlichen Komponenten für die Verkabelung von Solarprojekten. Die Lösung bietet die einfachste EBOS-Installation, -Bedienung und -Wartung in der Branche und setzt damit einen neuen Standard.

Zusätzlich zu den neuen Systemlösungen, lokalisiert Shoals auch einige seiner Lösungen. Die neuen Combiner-Boxen werden in Europa und Australien gebaut, so dass das Unternehmen nicht nur branchenführende EBOS-Lösungen anbieten, sondern auch die Liefererwartungen für Europa, Australien und andere Expansionsmärkte erfüllen kann.

Über die Shoals Technologies Group, Inc.

Die Shoals Technologies Group, Inc. ist ein führender Anbieter von EBOS-Lösungen (Electrical Balance of Systems) für den Energiewendemarkt. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 hat das Unternehmen innovative Technologien und Systemlösungen eingeführt, die es seinen Kunden ermöglichen, die Effizienz und Sicherheit ihrer Anlagen erheblich zu steigern und gleichzeitig die Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Systeme zu verbessern. Shoals Technologies Group, Inc. ist ein anerkannter Marktführer in der Branche der erneuerbaren Energien, dessen Lösungen weltweit in Solarsystemen mit einer Leistung von insgesamt mehr als 62 GW eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.shoals.com/.

