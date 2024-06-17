شركة Axi تطلق أكبر مسابقة تداول عالمية لها على الإطلاق، مع جوائز تصل الى 250 ألف دولار أمريكي

ستضم مسابقة التداول 49 فائزًا بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي

SYDNEY, Australia, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- لقد أطلقت شركة Axi الرائدة كوسيط لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، أكبر مسابقة تداول عالمية لعام 2024، بمجموع جوائز إجمالي قدره 250,000 دولار أمريكي.



ترفع شركة Axi مستوى التحدي وتدعو جميع المتداولين إلى اظهار مهاراتهم والفوز بجوائز ضخمة، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي. سيتم منح أكثر من 45 جائزة للعائد على الاستثمار، وأعلى حجم تداول، وأفضل عائد على الاستثمار لكل أسبوع، بالإضافة إلى خمس جوائز عن طريق السحب بقيمة 500 دولار أمريكي أسبوعيًا.

لقد تم فتح باب التسجيل للمسابقة، ومن المقرر أن تستمر المسابقة لمدة أربعة أسابيع من 3 إلى 30 يونيو. وفقًا لشركة Axi، فإن المسابقة مفتوحة للعملاء الجدد أو الحاليين، ويجب على المتداولين الطموحين المهتمين بالمشاركة ان يكن لديهم حساب تداول حقيقي مع الشركة او يقوموا بفتح حساب تداول حقيقي جديد، وإيداع ما لا يقل عن 200 دولار، وتداول على الأقل 1 عقد (لوت).

يشارك لويس كوبر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة Axi، حماسه للمسابقة القادمة قائلا: ""Trade Your Edge" هو شعارنا، وفي شهر يونيو ندعو المتداولين لدينا للقيام بذلك - التداول بمهاراتهم في أسواقهم المفضلة مثل سوق تداول العملات الأجنبية والذهب والعملات الرقمية، للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية مذهلة، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي."

لقد كانت هذه سنة مالية ناجحة للغاية بالنسبة للوسيط؛ فقد قدموا مؤخرًا برامج جديدة متطورة وقاموا أيضًا بتوسيع محفظة شراكاتهم لتشمل نادي Man City Women ونادي LaLiga Girona FC وجون ستونز، اللاعب الدولي الإنجليزي والفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، كسفير للعلامة التجارية للشركة.

لمعرفة المزيد عن المسابقة وطريقة التسجيل، قم بزيارة:

https://www.axi.com/int/promotions/global-trading-competition

عن شركة Axi

شركة Axi هي شركة وساطة عالمية لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت. باعتبارنا الوسيط المفضل لآلاف العملاء الطموحين في أكثر من 100 دولة حول العالم، فإننا نساعد جميع أنواع المتداولين وشركات التداول والبنوك والمؤسسات المالية في العثور على الميزة التنافسية التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم المالية من خلال المعاملات المستنيرة التي تتم في الأسواق المالية العالمية. تقدم شركة Axi مجموعة شاملة من الأصول بما في ذلك العقود مقابل الفروقات للعديد من فئات الأصول مثل تداول العملات الأجنبية والأسهم والنفط والمعادن الثمينة والقهوة والمؤشرات والسلع الأخرى.

في شركة Axi، نحن نفخر بسمعتنا كوسيط صادق وعادل ومسؤول. تشهد جوائزنا العالمية العديدة وتقييماتنا على الثقة التي اكتسبناها من عملائنا الذين يقدرون خدمتنا الاستثنائية والتنفيذ السريع والمدفوعات الآمنة والسحب السهل. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعمل بشكل فعال مع السلطات التنظيمية الحاكمة في جميع أنحاء العالم لضمان تجاوزنا لأعلى معايير الصناعة.

مسابقة التداول متاحة فقط لعملاء شركة AxiTrader Limited. تحمل العقود مقابل الفروقات (CFDs) مخاطر عالية لخسارة الاستثمار. غير متاح للمقيمين في استراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. تطبق الشروط والأحكام.

لمزيد من المعلومات أو التعليقات الإضافية من شركة Axi، يرجى التواصل معنا عبر: Media.Enquiries@axi.com