Vallourec remporte un nouveau contrat de 5 ans avec Equinor

pour la fourniture de solutions premium au Brésil

Meudon (France), le 17 juin 2024 - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la signature d’un contrat d’une durée de 5 ans avec Equinor au Brésil pour la fourniture clé en main de tubes, connexions, accessoires et services. Equinor, géant mondial du secteur de l’énergie, est l'un des plus grands producteurs de pétrole sur le territoire brésilien.

Les solutions OCTG de haute performance et à faible empreinte carbone de Vallourec contribueront au développement des champs de Bacalhau et de Raia, exploités dans la zone pré-salifère brésilienne, ainsi que du champ de Peregrino, dans la zone post-salifère. Ainsi, Vallourec contribuera au plan de transition énergétique d'Equinor visant à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050.

Le contrat comprend également des solutions digitales innovantes ainsi que l’ensemble des services de gestion des tubes « Tubular Management Services » (TMS) de Vallourec. Ces services permettront d'accroître l'efficacité des opérations onshore et offshore et de réduire le coût total de l'ensemble de la chaîne de valeur pour Equinor.

Le hub stratégique premium de Vallourec au Brésil, constitué des usines de production de Barreiro et Jeceaba (Minas Gerais) ainsi que du pôle de services intégrés Vallourec Tubular Solutions (VTS) à Macae, fournira l’intégralité des besoins d'Equinor, en s’appuyant sur un niveau élevé de contenu local et une chaîne d’approvisionnement optimisée.

Bertrand Frischmann, Directeur des opérations Amériques et membre du comité exécutif de Vallourec, a commenté : « Vallourec est un fournisseur d’Equinor depuis plus de 10 ans grâce à son expertise et ses produits à haute valeur ajoutée. Notre offre complète d'OCTG permettra à Equinor d'opérer des champs exigeants dans le pré-salifère, soulignant notre niveau d'excellence au Brésil. »

Les premières livraisons sont prévues au second semestre 2025.

À propos de Vallourec

Vallourec est un leader mondial des solutions tubulaires premium pour les marchés de l'énergie et pour les applications industrielles exigeantes : les puits de pétrole et de gaz dans des environnements difficiles, les centrales électriques de nouvelle génération, les projets architecturaux complexes et les équipements mécaniques haute performance. L'esprit pionnier de Vallourec et sa R&D de pointe ouvrent de nouvelles frontières technologiques. Avec près de 15 000 collaborateurs engagés et passionnés dans plus de 20 pays, Vallourec travaille main dans la main avec ses clients pour offrir bien plus que des tubes : Vallourec propose des solutions tubulaires innovantes, sûres, compétitives et intelligentes pour rendre chaque projet possible.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et une action ordinaire Vallourec a été fixée à 5:1.

