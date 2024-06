eGain uitgeroepen tot representatieve leverancier in de 2024 Gartner® Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems

SUNNYVALE, Californië, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), het AI-kennisplatform voor klantenservice, kondigde vandaag haar vermelding in de 2024 Gartner Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems aan.



“Tegen 2025 zal 100% van de op AI gebaseerde projecten voor virtuele klant- en agenten die niet zijn geïntegreerd in moderne kennisbeheersystemen, hun doelstellingen op het gebied van klantervaring en operationele kostenverlaging niet halen,” stellen de auteurs Pri Rathnayake en Drew Kraus in het rapport*.

Het rapport schetst een overzicht van de markt, trends en uitdagingen, en biedt een raamwerk voor het evalueren van de mogelijkheden van leveranciers om leidinggevenden te assisteren bij de keuze van het juiste platform en de juiste partner voor hun initiatieven die AI-kennis vereisen. De leveranciers werden geëvalueerd op basis van drie categorieën - gebruikersbetrokkenheid, curatie en contextualisatie, en het beheer van de kennislevenscyclus, die elk ook allemaal onder de volgende subcategorieën vielen:

Betrokkenheid van eindgebruikers Semantisch zoeken Begeleide assistentie Portaal / Helpcentrum Orkestratie van het klanttraject

Curatie en contextualisatie Inzichtenmachine Kennisgrafiek Gebruiksanalyse

Beheer van de kennislevenscyclus Dynamische editor Geatomiseerde opmaak Beheer van inhoud Optimalisatie van de kwaliteit van inhoud



“Betrouwbare antwoorden leveren is cruciaal voor het succes van klantenondersteuning,” aldus Ashu Roy, CEO van eGain. “Dit is zelfs nog belangrijker geworden in het Gen AI-tijdperk, waardoor een betrouwbare Knowledge Hub een fundamenteel onderdeel is geworden van de klantenservice.”

Meer informatie

Gartner Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems: https://www.egain.com/knowledge-management-gartner-market-guide/

eGain Knowledge Hub™: https://www.egain.com/products/knowledge-hub/

eGain Innovation in 30 Days™: https://www.egain.com/knowledge-management-platform-risk-free-trial/



*Gartner, Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems, 10 juni 2024, Pri Rathnayake, Drew Kraus

GARTNER is een geregistreerd handels- en servicemerk van Gartner, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de VS en wereldwijd en wordt in deze publicatie gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Gartner beveelt geen leveranciers, producten of diensten aan die worden vermeld in de onderzoekspublicaties en adviseert technologiegebruikers niet om alleen te kiezen voor leveranciers met de hoogste beoordelingen of andere kwalificaties. De onderzoekspublicaties van Gartner omvatten de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst zowel expliciet als impliciet alle garanties met betrekking tot dit onderzoek af, met inbegrip van garanties met betrekking tot de commerciële bruikbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Over eGain

De eGain Knowledge Hub verbetert de ervaring en verlaagt de kosten door het leveren van betrouwbare antwoorden voor klantenondersteuning. Bezoek www.egain.com voor meer informatie.

Mediacontact

Michael Messner

408 636 4514

press@egain.com

eGain, het logo van eGain en alle andere productnamen en slogans van eGain zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van eGain Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere in dit persbericht vermelde bedrijfsnamen en producten zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van die bedrijven.