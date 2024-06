eGain nominata Fornitore rappresentante nella Guida del mercato Gartner® 2024 per i sistemi di gestione della conoscenza per l'assistenza clienti

SUNNYVALE, California, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), la piattaforma di conoscenza basata sull'IA per l'assistenza clienti, oggi ha annunciato di essere stata nominata nella Guida del mercato Gartner 2024 per i sistemi di gestione della conoscenza per l'assistenza clienti.



"Entro il 2025, il 100% dell'assistenza clienti virtuale basata sull'IA generativa e i progetti di assistenti virtuali che non riusciranno a integrarsi con i moderni sistemi di gestione della conoscenza non staranno al passo con l'esperienza del cliente e gli obiettivi di riduzione dei costi operativi" hanno scritto gli autori della relazione Pri Rathnayake e Drew Kraus*.

La relazione offre una panoramica del mercato, delinea tendenze e sfide e stabilisce la struttura entro la quale valutare le capacità del fornitore di aiutare i leader aziendali a selezionare la piattaforma e i partner idonei per le proprie iniziative di conoscenza basate sull'IA. I fornitori sono stati valutati in base a tre categorie (engagement dell'utente finale, selezione e contestualizzazione e gestione del ciclo di vita della conoscenza), ognuna delle quali era suddivisa a sua volta in sotto-categorie:

Engagement dell'utente finale Ricerca semantica Assistenza guidata Portale/centro assistenza Orchestrazione del customer journey

Selezione e contestualizzazione Insight Engine Grafo di conoscenza Analisi d'uso

Gestione del ciclo di vita della conoscenza Editor dinamico Scrittura atomizzata Amministrazione dei contenuti Ottimizzazione dei contenuti



"Fornire risposte affidabili è fondamentale per il successo dell'assistenza clienti" ha dichiarato Ashu Roy, CEO di eGain. "Nell'era dell'IA generativa, è diventato ancora più importante avere un hub della conoscenza affidabile come fondamenta imprescindibile dell'assistenza clienti."

*Gartner, La Guida del mercato per i sistemi di gestione della conoscenza dell'assistenza clienti, 10 giugno 2024, Pri Rathnayake, Drew Kraus

GARTNER è un marchio commerciale registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc., e/o le sue società affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi, ed è qui utilizzato con la rispettiva autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Gartner non sponsorizza alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti della tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre classificazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner contengono i pareri dell’organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni ufficiali. Gartner declina tutte le garanzie, espresse o implicite, in relazione a questa ricerca, comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare.

