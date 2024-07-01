Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣布首席执行官换届 2024 年 7 月 1 日

加利福尼亚州特梅库拉, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 经董事会投票后，Nikkiso Co., Ltd.（东京证券交易所代码：6376）今天宣布，自 2024 年 7 月 1 日起，Adrian Ridge 将接替 Peter Wagner 担任 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group （Nikkiso 工业分部旗下）的首席执行官。Wagner 将继续担任 Nikkiso CE&IG Group 董事会执行主席。



作为首席执行官，Ridge 目前担任 Nikkiso CE&IG Group 运营和制造执行副总裁。他将推动运营和财务业绩，为集团未来增长做好准备。Wagner 作为执行主席的新角色将专注于以顾问身份推动集团的愿景和长期战略。

Nikkiso 总裁兼首席执行官 Toshihiko Kai 表示：“六年来，在 Peter 的领导下，Nikkiso CE&IG 的业务增长了三倍多，并有望继续保持强劲增长。”“我要感谢他的领导，并欢迎 Adrian 担任集团新任首席执行官。”

在 2018 年加入 Nikkiso 之前，Wagner 曾担任 LEWA Group 的首席执行官兼董事总经理。Ridge 在 Atlas Copco 工作约 30 年，担任过多个领导职务，于 2022 年加入 Nikkiso。

关于 Nikkiso Co. Ltd

自 1953 年创立以来，Nikkiso 通过预见时代的变化，凭借世界首创、日本首创的技术和产品，为解决社会问题做出了贡献。在工业业务方面，Nikkiso 通过开发能源领域的产品、医疗业务中的血液透析相关产品以及航空航天业务中的 CFRP（碳纤维增强塑料）航空结构，开辟了新的市场。

关于 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是清洁能源和工业气体市场领域低温设备、技术和应用的领先供应商。该集团在 22 个国家/地区拥有 1,600 多名员工，领军者是位于美国南加州的 Cryogenic Industries, Inc.。该公司是 Nikkiso Co., Ltd. (东京证券交易所代码：6376）全资拥有的子公司。

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