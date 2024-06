Lantronix gewinnt IoT Evolution Asset Tracking Award 2024 für FOX3 Telematik-Gateway

Basierend auf der Quantum Aviation-Fallstudie werden FOX3 Telematik-Gateways für herausragende Innovation im wachsenden IoT-Marktsegment ausgezeichnet

IRVINE, Kalifornien, June 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Datenverarbeitung und Konnektivität, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit dem IoT Evolution Asset Tracking Award 2024 der Zeitschrift IoT Evolution ausgezeichnet worden ist. Lantronix erhielt diesen Preis für seine FOX3-Telematik-Gateways, basierend auf seiner Quantum Aviation-Fallstudie. Mit dieser Auszeichnung werden herausragende Innovationen gewürdigt, bei denen IoT-Technologien zur Automatisierung der Asset-Tracking-Funktionen eingesetzt werden, um die Effizienz zu steigern, Diebstähle zu reduzieren oder die Nutzung der Assets zu optimieren.



Quantum Aviation Solutions aus Frankfurt, ein langjähriger Kunde von Lantronix-Telematikprodukten, hat die Lantronix FOX3-Serie zur Erfassung von Echtzeitdaten für seine Flottenmanagement-Software eingesetzt, die auf Flughäfen in aller Welt installiert ist. Mit dem FOX3-Gateway werden kritische Signale erfasst und an die Quantum-Softwarelösung übertragen, die sofortige Transparenz sowie historische Analysen bietet, die eine höhere Effizienz und geringere Kosten ermöglichen.

Ursula Hess, CEO von Quantum Aviation, dazu: „Mit den Telematik-Gateways der FOX3-Serie von Lantronix sind wir in der Lage, verlässliche Echtzeitdaten in unsere cloudbasierte Softwarelösung einzuspeisen, die unseren Kunden in der Luftfahrt Zugang zu kritischen Informationen für Echtzeittransparenz und -aktionen sowie langfristige Analysen bietet.“

Laut Berg Insight werden die weltweiten Lieferungen von Telematikgeräten in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,5 Prozent wachsen und im Jahr 2027 77,6 Mio. Einheiten erreichen, bei einem geschätzten Gesamtmarktwert von 3,7 Mrd. USD bis 2027.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung für unsere Beiträge zum IoT-Asset-Tracking-Management“, so Brian Jaroszewski, Director of Product Line Management bei Lantronix. „Unsere Erfolge mit Quantum Aviation und anderen Kunden sind ein zuverlässiger Beweis für unsere Fähigkeit, innovative Telematik-Management-Lösungen zu liefern, die unseren Kunden Wachstum und Erfolg ermöglichen.“

Highlights der Fallstudie zu Quantum Aviation von Lantronix

Quantum Aviation nutzt die FOX3-Telematik-Gateways von Lantronix für:

Transparenz und Digitalisierung im Flottenmanagement

Analytik für mehr Effizienz und Kostensenkung

Fernverwaltung über Web oder Desktop

Erweiterte Verschlüsselung, einschließlich AES, SSL/TLS

Um mehr über die Telematikgeräte von Lantronix und die Vorteile zu erfahren, die sie für das IoT-Asset-Management-Segment mit sich bringen, sowie um weitere Fallstudien zu lesen, besuchen Sie https://www.lantronix.com/.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler führender Anbieter von Rechen- und Konnektivitäts-IoT-Lösungen, die auf wachstumsstarke Branchen, wie Smart Cities, Automotive und Enterprise ausgerichtet sind. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, in den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen liefern, die jede Schicht des IoT-Stacks adressieren. Zu den führenden Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainment-Systeme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

„Safe Harbor“-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen in Bezug auf die FOX3-Telematik-Gateways, einschließlich Aussagen über deren Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen oder Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Verkäufer aufgrund der COVID-19-Pandemie oder anderer Ausbrüche, Kriege und jüngster Spannungen in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder anderer Faktoren abzumildern; künftige Reaktionen auf und Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; Risiken im Bereich der Cybersicherheit; Änderungen geltender US-amerikanischer und ausländischer und ausländischer Gesetze, Vorschriften und Zölle; unsere Fähigkeit, unsere Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten des Schutzes von Patenten und anderen Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Verschuldung zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Schuldverträgen; sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten sind, der am 12. September 2023 bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren“ in Teil I Punkt 1A dieses Berichts; in unserem Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsquartal, der am 8. Februar 2024 bei der SEC eingereicht wurde, und für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsquartal, der am 2. Mai 2024 bei der SEC eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren“ in Teil II Punkt 1A dieses Berichts; sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

© 2024 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Lantronix – Medienkontakt:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

949-212-0960

Lantronix – Analysten- und Anlegerkontakt:

Jeremy Whitaker

Chief Financial Officer

investors@lantronix.com

949-450-7241