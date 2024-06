Automobiles Porsche Canada intégrera ChargePoint au service de recharge Porsche

Ce partenariat augmentera considérablement le nombre de bornes de recharge accessibles avec le service de recharge Porsche.

TORONTO, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée a annoncé aujourd’hui avoir signé une entente avec ChargePoint, un important fournisseur de solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), qui permettra l’accès à son réseau de bornes de recharge avec le service de recharge Porsche. Grâce à cette collaboration, les clients de Porsche auront maintenant accès à plus de 20 000 bornes de recharge au Canada.

Ce nouveau partenariat renforce notre intégration avec Electrify Canada, permettant aux clients de véhicules électriques et hybrides rechargeables Porsche de trouver et d’utiliser les bornes de recharge de ChargePoint et de nos partenaires, puis de payer au moyen de l’application My Porsche. Les nouvelles bornes de recharge seront accessibles au 4e trimestre de 2024.

« Nous sommes ravis d’offrir plus d’options de recharge à nos clients, a déclaré John Cappella, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. Il s’agit d’une autre occasion d’améliorer considérablement notre expérience client, alors que nous attendons avec impatience, plus tard cette année, l’arrivée du Taycan révisé et du tout nouveau Macan entièrement électrique. »

« ChargePoint est honoré d’aider Porsche à offrir aux conducteurs une expérience de recharge au niveau de sa réputation, a déclaré Rick Wilmer, président-directeur général de ChargePoint. Nous sommes heureux d’offrir plus d’options de recharge aux conducteurs de Porsche, et le logiciel ChargePoint améliorera leur expérience grâce à une solution de recharge intégrée et harmonieuse. »

À la fin de 2023, Porsche a annoncé qu’elle prévoyait intégrer le port de recharge de la norme de recharge nord-américaine (NACS) à ses futurs véhicules dans la région de l’Amérique du Nord. De plus, l’entreprise envisage l’installation d’adaptateurs dans les véhicules existants pour leur donner accès au réseau Supercharger de Tesla en 2025.



À propos de ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint crée un nouveau réseau de bornes de recharge pour faciliter le transport électrique. Depuis 2007, ChargePoint s’engage à soutenir la transition électrique pour les entreprises et les conducteurs en mettant en place l’un des plus grands réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi qu’une gamme complète de solutions de recharge. La plateforme d’abonnement infonuagique de ChargePoint et la conception informatisée du matériel de recharge permettent d’offrir des options adaptées à tous les scénarios, qu’il s’agisse de recharge à la maison, dans un logement collectif, au travail, dans les stationnements, pour les hôtels et les commerces de détail, et pour tous les types de parcs automobiles. Aujourd’hui, un compte ChargePoint vous donne accès à des centaines de milliers d’endroits où recharger votre véhicule en Amérique du Nord et en Europe. Pour plus d’information, visitez la salle de presse ChargePoint, le site ChargePoint sur les relations avec les investisseurs ou communiquez avec l’équipe de ChargePoint Amérique du Nord, avec les services de presse européens ou avec le service des relations avec les investisseurs.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondé en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi en 2017 à Toronto, en Ontario, le siège social de PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, des finances, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous :

https://www.instagram.com/porschecanada | https://www.linkedin.com/company/porsche-cars-canada-ltd | https://www.porsche.com/canada/fr/wechat/ | https://www.youtube.com/Porsche | https://www.facebook.com/Porsche | https://www.pinterest.ca/porsche

Pour les applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/.

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/.

Relations publiques

Patrick Saint-Pierre

647 531-2992

Patrick.Saint-Pierre@porsche.ca Relations publiques

Tina McMullan

647 393-2264

Tina.McMullan@porsche.ca

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5d7023b5-d074-4c38-b414-83f1fd0b3dfa/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/542c261a-7410-41d1-a6e3-fd7710bfe9ed/fr