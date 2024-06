Parcel Pending PLUS de Quadient : plus d’efficacité, d’analyse et de commodité pour les gestionnaires d’immeubles résidentiels

La nouvelle génération de consignes automatiques Quadient sera présentée pour la première fois lors du salon Apartmentalize qui doit se tenir aux Etats-Unis

Paris



Quadient (Euronext Paris: QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et opérateur majeur de réseaux ouverts de consignes colis dans le monde, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle génération de solution de consignes colis automatiques, Parcel Pending PLUS. Porté par un nouveau logiciel plus puissant, Parcel Pending PLUS répond aux besoins évolutifs du secteur immobilier résidentiel, avec plusieurs améliorations : des outils d’analyse en temps réel pour une plus grande variété d’applications, une efficacité opérationnelle et des capacités enrichies, des fonctionnalités plus pratiques pour les résidents et une automatisation accrue pour les transporteurs.

Avec plus de 20 800 consignes colis automatiques à travers le monde, et une place de leader notamment dans le secteur résidentiel aux Etats-Unis, Quadient continue d’investir dans ses innovations pour répondre aux besoins des clients et maintenir une place de leadership dans le domaine des consignes connectées. Parcel Pending PLUS sera présenté pour la première fois lors de la conférence et du salon annuel de la National Apartment Association, Apartmentalize, les 20 et 21 juin à Philadelphie, aux Etats-Unis.

« Parcel Pending PLUS s’appuie sur une technologie innovante qui offre à la fois plus d'efficacité, d'informations et de praticité aux utilisateurs, et qui permet de nouveaux cas d'utilisation dans le secteur de l’immobilier résidentiel mais aussi d’autres marchés, ce qui stimulera l’adoption et l'utilisation de notre réseau », a déclaré Austin Maddox, vice-président exécutif des solutions de consignes colis automatiques pour l'Amérique du Nord chez Quadient. « Les résidents achètent de plus en plus en ligne, et attendent que leurs colis soient gérés de manière sécurisée. Les gestionnaires d'immeubles résidentiels se tournent vers les consignes connectées de Quadient pour se libérer de cette tâche fastidieuse et offrir plus de services haut de gamme à leurs résidents. Parcel Pending PLUS est l'une des nombreuses solutions que nous offrons à nos clients pour les aider à mieux servir leurs communautés dès aujourd'hui, et à l'avenir ».

Avec Parcel Pending PLUS, les résidents peuvent recevoir plusieurs livraisons du même transporteur dans un même casier, maximisant l’usage de la consigne et apportant plus de commodité aux destinataires. L'enregistrement des utilisateurs est facilité, simplifiant l’adoption du service même lorsqu’ils déménagent d'une résidence à une autre, selon leurs besoins. Désormais, Parcel Pending PLUS offre aussi un accès à usage unique pour les non-résidents, pour des nouveaux services tels que l’échange de clés ou de documents pour les visiteurs occasionnels, les prestataires de service de ménage ou autres services. Les administrateurs peuvent créer des zones dédiées dans les consignes automatiques pour distribuer les baux et autres documents aux propriétaires, ainsi que pour des déposes de biens pour les services de la résidence, salle de sport ou autre.

Servant plus de 1,8 million d’appartements et 4 millions de résidents, et avec un taux de satisfaction de 97 % d'une année sur l'autre, les consignes colis automatiques Parcel Pending by Quadient sont devenues l'un des équipements les plus plébiscités par les résidents. Pour plus d'informations sur Parcel Pending PLUS, visitez www.parcelpending.com/fr.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

