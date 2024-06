QIAGEN veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2023 und hebt Fortschritte bei ESG-Zielen sowie Engagement für nachhaltiges Wachstum hervor

ESG-Engagement wird als strategische Geschäftsinvestition angesehen, die für Stakeholder wie Kunden und Mitarbeitende Mehrwert schafft // Umwelt: Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Jahr 2023 um 15% durch Einkauf von grünem Strom , Plastikverbrauch um 7% reduziert // Soziales: // QIAGEN erweitert weltweiten Zugang zu Diagnostika durch Partnerschaften // Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen auf mindestens 40% bis 2027 // Governance: Neuer Verhaltenskodex für Lieferanten etabliert und Ausschuss für Menschenrechte gegründet, um ethische Standards in der gesamten Lieferkette zu wahren

VENLO, Niederlande, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 veröffentlicht, der das Engagement des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) unterstreicht und wichtige Erfolge auf seinem Weg zu mehr Nachhaltigkeit hervorhebt.



„Im Einklang mit unserer Vision, Verbesserungen im Leben möglich zu machen, sind wir bestrebt, das bestmögliche Portfolio an Produkten und Dienstleistungen anzubieten. Gleichzeitig wollen wir unseren Fußabdruck auf unserem Planeten so gering wie möglich halten. Vom Einkauf bis hin zu unserer Produktion gehen wir jeden Schritt mit der Absicht an, dies auf nachhaltige Weise zu tun. In nachhaltige Praktiken zu investieren, ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern vielmehr eine strategische Geschäftsentscheidung, die unseren Stakeholdern – einschließlich Kunden und Mitarbeitern – einen Mehrwert bringt“, sagte Thierry Bernard, CEO von QIAGEN. „Wir sind stolz auf die Fortschritte, die QIAGEN bisher gemacht hat, und haben nicht vor, nachzulassen. Die Maßnahmen, die wir heute ergreifen, werden helfen, die Zukunft unseres Planeten und der Gesellschaft zu gestalten.“

Umwelt: Emissionsreduktion und nachhaltige Produktinnovationen

2023 hat QIAGEN seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen gegenüber dem Vorjahr um 15 % gesenkt. Möglich war dies vor allem durch den verstärkten Einkauf von grünem Strom, dessen Anteil am weltweiten Stromverbrauch von QIAGEN auf 84 % gestiegen ist. Zudem hat QIAGEN seinen Plastikverbrauch bei Transportverpackungen um 7 % reduziert, im Einklang mit seiner Strategie „reduce – replace – recycle“. Mehrere Initiativen haben zur Erreichung dieses Ziels beigetragen, insbesondere die Einführung umweltfreundlicher Transportboxen in den USA und der EMEA-Region als Alternativen für Verpackungen aus konventionellem Styropor.

Im kommenden Jahr will QIAGEN seinen Plastikverbrauch um zusätzliche 20 Tonnen verringern, indem die Reduktionsbemühungen auf weitere Produktlinien ausgeweitet werden. Zudem prüft QIAGEN den Einsatz von dünnerem Verpackungsmaterial und die Nutzung von biobasierten Kunststoffen für bestimmte Produktkomponenten.

Soziales: Ausweitung des Zugang zu Diagnostika und Förderung von Vielfalt in der Belegschaft

QIAGEN hat sich verpflichtet, Diagnostiklösungen allgemein zugänglich zu machen. Da die Vorbereitung und Reaktionsfähigkeit auf Gesundheitskrisen einen besonders hohen Stellenwert einnimmt, sind Partnerschaften in diesem Zusammenhang unerlässlich, um Laborkapazitäten ausbauen und innovative Diagnosetools entwickeln zu können. Im Jahr 2023 hat QIAGEN deshalb seine Kollaborationsbestrebungen durch Partnerschaften mit Organisationen wie dem Pasteur Network gestärkt, um die Krankheitsüberwachung und Forschung in Ländern wie dem Senegal und der Zentralafrikanischen Republik zu unterstützen.

QIAGEN engagiert sich weiterhin im Kampf gegen Tuberkulose. Das verdeutlicht die Beteiligung des Unternehmens an wichtigen globalen Gesundheitsinitiativen wie dem zweiten High-Level Meeting zum Thema Tuberkulose im Rahmen der UN-Vollversammlung, das sich zum Ziel gesetzt hat, die TB-Inzidenz durch bessere Früherkennung und Präventionsstrategien zu senken.

Darüber hinaus fördert QIAGEN Vielfalt und Inklusion in seiner Belegschaft. So steigerte das Unternehmen in den vergangenen sechs Jahren den Anteil von Frauen in Führungspositionen von 28% auf 36%. Nun hat sich QIAGEN das Ziel gesetzt, bis 2027 mindestens 40% zu erreichen. Das Unternehmen macht sich zudem für die Gleichbehandlung und Inklusion von LGBTQ+-Personen stark und hat in diesem Zusammenhang das zweite Mal in Folge die volle Punktzahl von 100 im Corporate Equality Index (CEI) der Human Rights Campaign Foundation erhalten.

Governance: Höhere ethische Standards im Lieferantennetzwerk

Im Jahr 2023 hat QIAGEN seinen Verhaltenskodex für Lieferanten aktualisiert, um die Standards innerhalb seines globalen Netzwerks, das sich über 70 Länder erstreckt, zu erhöhen. Vor Vertragsabschluss mit QIAGEN müssen Lieferanten zustimmen, strenge Anforderungen im Hinblick auf Qualität, rechtliche Konformität, Umweltpraktiken und soziale Verantwortung zu erfüllen. Heute haben sich bereits 80% der Lieferanten von QIAGEN, gemessen am Einkaufsvolumen, verpflichtet, mindestens ein ökologisches und ein soziales Ziel zu erreichen. Des Weiteren hat QIAGEN einen Ausschuss für Menschenrechte ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass seine Geschäftstätigkeiten und Lieferketten höchste ethische Standards einhalten.

ESG-Ziele sind in das Vergütungssystem von QIAGEN integriert und machen einen bedeutenden Teil der jährlichen Teamziele und der variablen Vergütung für die weltweite Belegschaft aus, einschließlich des Vorstands. Die Gewichtung dieser Ziele ist von 15% im Vorjahr auf 20% der jährlichen variablen Vergütung erhöht worden, im Einklang mit den umfassenderen Umwelt-, Sicherheits- und Diversitätszielen.

Gute Bewertungen von Ratingagenturen für Nachhaltigkeitsengagement

QIAGENs Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken ist von namhaften Rating-Agenturen anerkannt worden. MSCI ESG Research hat QIAGEN von A auf AA hochgestuft und das Unternehmen damit als eines der führenden Unternehmen unter 260 Anbietern von Ausrüstung und Materialien für das Gesundheitswesen („Health Care Equipment & Supplies“) bewertet. ISS-ESG hat QIAGENs Rating von B- bestätigt und seinen „Prime“-Status unter den Top 10 % der Branche aufrecht erhalten. Darüber hinaus hat Sustainalytics QIAGEN im Rahmen der ESG-Risiko-Ratings der Gruppe „Geringes Risiko“ zugeordnet. Die Agentur bewertet, in welchem Maß ein Unternehmen branchenspezifischen wesentlichen ESG-Risiken ausgesetzt ist und wie gut es diese steuert.

Weitere Einzelheiten zu den Nachhaltigkeitsinitiativen von QIAGEN sowie den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2023 finden Sie unter https://www.qiagen.com/sustainability.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ im aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

