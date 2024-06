Modifications au classement des grains canadiens pour la campagne agricole 2024-2025

WINNIPEG, Manitoba, 12 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Commission canadienne des grains



La Commission canadienne des grains apporte plusieurs modifications au classement des grains en vue de la nouvelle campagne agricole, après avoir consulté les intervenants du secteur et les membres de son Comité de normalisation des grains de l’Ouest et de son Comité de normalisation des grains de l’Est. Ces modifications feront en sorte que le système canadien d’assurance de la qualité réponde mieux aux besoins du secteur canadien des grains et des acheteurs de grain du monde entier. Voici les grandes lignes de certaines des modifications à venir.

Nouvelles listes des variétés désignées pour l’orge alimentaire

Les variétés d’orge alimentaire sont uniques en leur genre et différentes des variétés d’orge brassicole ou fourragère en raison des caractéristiques qualitatives distinctes souhaitées pour l’alimentation, telles qu’une teneur élevée en bêta-glucanes.

Afin de permettre aux producteurs canadiens et au secteur agricole de tirer profit de la mise au point et de la culture de ces variétés, la Commission canadienne des grains crée des listes de variétés désignées pour la classe Orge alimentaire, Est canadien, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2024, et pour la classe Orge alimentaire, Ouest canadien, qui entreront en vigueur le 1er août 2024.

Mise à jour de l’évaluation de la décoloration du tégument des graines de soja

Dans le cadre de notre projet de modernisation du classement des grains, le Guide officiel du classement des grains sera mis à jour de façon à clarifier l’évaluation de la décoloration du tégument des graines de soja, à compter du 1er août 2024.

Les modifications comprennent la mise à jour des définitions et des tableaux de détermination des grades pour les facteurs liés à la coloration du soja. Nous ajouterons par ailleurs de nouvelles photographies à la version Web du guide afin de faciliter l’évaluation de la décoloration du tégument.

Refonte de la mise en forme des tableaux du Guide officiel du classement des grains

Nos tableaux de détermination des grades font l’objet de modifications visant à les rendre plus clairs, plus conviviaux et plus accessibles. À compter du 1er août 2024, les grades des grains seront présentés en colonnes (à la verticale), et les facteurs de classement des grains seront présentés en rangées (à l’horizontale). Ce changement ne concerne que la mise en forme et ne modifie en rien les facteurs de classement ou les tolérances.

Les deux versions des tableaux, la nouvelle et l’ancienne, seront accessibles dans la version en ligne du Guide officiel du classement des grains pendant au moins six mois afin de faciliter la transition.

Citation

« La Commission canadienne des grains accorde une grande importance à l’avis des intervenants et met en œuvre ces modifications sur la base des commentaires recueillis auprès du secteur. Les modifications soutiendront la croissance continue et la réputation du Canada en tant que source fiable de grain de qualité supérieure. »

David Hunt, commissaire en chef

Commission canadienne des grains

Faits en bref

En vertu de la Loi sur les grains du Canada, la Commission canadienne des grains a la responsabilité d’établir et de tenir à jour le système canadien de classement des grains.

La Commission canadienne des grains a consulté les intervenants du secteur, par l’intermédiaire du Comité de normalisation des grains de l’Ouest et du Comité de normalisation des grains de l’Est, avant de mettre en œuvre les modifications.

Le Guide officiel du classement des grains sert de référence complète sur le classement des grains, des oléagineux et des légumineuses. La normalisation des facteurs de classement fait en sorte que les producteurs soient dûment rémunérés pour leur grain et contribue à préserver la réputation du Canada en matière de qualité et de salubrité des grains, ce qui profite au secteur agricole canadien et à l’ensemble de la population canadienne.

