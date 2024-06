DeFi Technologies annonce le lancement d’un nœud de validation Core Chain pour prendre part au mécanisme de consensus inhérent au réseau et au staking, et mise 1 498 BTC

Nœud de validation Core Chain : le lancement de ce nœud indépendant s’inscrit dans le cadre de sa ligne d’activité DeFi Infrastructure.



le lancement de ce nœud indépendant s’inscrit dans le cadre de sa ligne d’activité DeFi Infrastructure. Alliance stratégique : cette initiative donne suite à la collaboration au sens large entre DeFi Technologies et Core Foundation, née du développement de produits négociés en bourse (ou « ETP » pour Exchange-Traded Products) novateurs pour le bitcoin, à savoir un ETP porteur de rendement du côté de Valour et un nouvel ETP pour Core.



cette initiative donne suite à la collaboration au sens large entre DeFi Technologies et Core Foundation, née du développement de produits négociés en bourse (ou « ETP » pour Exchange-Traded Products) novateurs pour le bitcoin, à savoir un ETP porteur de rendement du côté de Valour et un nouvel ETP pour Core. Mise de 1 498 BTC : par l’intermédiaire de sa filiale Valour Inc., DeFi Technologies met en jeu 1 498 BTC, et participe ainsi au staking Bitcoin non-custodial pour dégager des récompenses issues du mécanisme de consensus du projet Core.



TORONTO, 12 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc., ci-après la « Société » ou « DeFi Technologies » (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF), une société de technologie financière, mais aussi la seule et unique société cotée en bourse engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels, du Web3 et de la finance décentralisée, se réjouit d’annoncer le lancement d’un nœud de validation Core Chain dans l’objectif de faire office de validateur indépendant pour le réseau. Le lancement de ce nœud s’inscrit dans la ligne d’activité DeFi Infrastructure de la Société, qui contribue à l’objet de la finance décentralisée. La Société investira également 1 498 BTC dans la chaîne de base.

Cette initiative donne suite à l’alliance stratégique conclue entre DeFi Technologies et Core Foundation, annoncée le 15 mai 2024, et initialement ciblée sur le développement de produits négociés en bourse novateurs pour le bitcoin (« ETP »). Ce partenariat a permis la mise en marché de produits révolutionnaires tels que l’ETP porteur de rendement en BTC de Valour et le nouvel ETP CORE à venir. Ce dernier s’appuie sur les caractéristiques uniques de la blockchain Core Chain et présente des opportunités de rendement induites par le biais de la mise en jeu de BTC.

Core Chain est une blockchain de pointe, alimentée en bitcoin et compatible avec la machine virtuelle Ethereum (ou EVM pour Ethereum Virtual Machine), qui intègre les mineurs et les stakers de BTC dans sa zone de sécurité en échange de récompenses. Les validateurs sont des éléments incontournables du mécanisme de consensus propre à Core, à savoir le consensus Satoshi Plus. Il veille à la validation des transactions et à la production de blocs sur son réseau.

En traitant les transactions et en prenant part au consensus, DeFi Technologies accompagnera la croissance du réseau Core Chain et appuiera sa performance. Dans le cadre de l’exploitation du nœud, DeFi Technologies peut recevoir des récompenses en échange de la sécurisation des transactions au sein de la sphère de sécurité de la Core Chain. La Société participe par ailleurs à la mise en jeu à hauteur de 1 498 BTC, et en gagnera le produit par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Valour Inc.

Étant donné la nature unique du consensus Satoshi Plus de Core Chain, la mise en jeu de bitcoins n’est pas dépositaire, et permet à tout détenteur de bitcoins de dégager un rendement en mettant ses jetons bitcoins en jeu sans renoncer à leur détention.

« Nous sommes enchantés de franchir un cap de taille avec le lancement de notre nœud de validation Core Chain », observe Olivier Roussy Newton, PDG de DeFi Technologies. Et d’ajouter : « Au-delà de renforcer notre engagement envers l’univers de la finance décentralisée, cette initiative consolide notre partenariat stratégique avec Core Foundation. En misant 1 498 BTC et en prenant part au consensus du réseau, nous faisons évoluer notre mission, axée sur la convergence de la finance traditionnelle et de la technologie blockchain novatrice, en exploitant tout particulièrement le potentiel du bitcoin. Cette approche confère à nos investisseurs une exposition unique au rendement et à la croissance dans le domaine des actifs numériques. »

À propos de Core

Core est une blockchain de couche 1, alimentée en bitcoin et compatible avec la machine virtuelle Ethereum. Elle a donné naissance au tout premier protocole de staking BTC non-custodial de la finance Bitcoin au monde, et cocréé le premier ETP porteur de rendement sur BTC avec Valour. Core est la blockchain compatible EVM la mieux alignée sur le Bitcoin, dont une part de quasi 50 % du potentiel de hachage du minage de bitcoin contribue à la sécurité du réseau et qui enregistre plus de 2 800 BTC de souche, mis en jeu en échange du déblocage de jetons utilitaires et de récompenses en bitcoin. Cette innovation a permis de rassembler en masse une communauté de 2,3 millions d’adeptes sur Twitter et de 265 000 membres sur Discord, ce qui s’est traduit par des millions de nouveaux utilisateurs de Core, plus de 18 millions d’adresses uniques et 256 millions de transactions depuis le lancement du réseau principal en janvier 2023.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF) est la première société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (DeFi). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir un accès généralisé à l’univers de la finance de demain pour les investisseurs. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et jouissant d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec l’écosystème financier en constante mutation. Rejoignez la communauté numérique de DeFi Technologies sur LinkedIn et Twitter, et pour en savoir plus, rendez-vous sur https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour, Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (ou « ETP » pour Exchange-Traded Products) qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques tels que Bitcoin de manière simple et sécurisée via un simple compte bancaire. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies, Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF).

Outre sa nouvelle plateforme adossée à des actifs numériques comprenant les fonds 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral, 1Valour Ethereum Physical Staking, et 1Valour Internet Computer Physical Staking, Valour propose des fonds négociés en bourse d’actifs numériques entièrement couverts assortis de faibles frais de gestion, voire inexistants, cotés sur les bourses européennes, en banque et sur les plateformes de courtage. Le portefeuille de Valour intègre les ETP Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) et 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip, tous assortis de faibles frais de gestion. Les produits phares de Valour sont Bitcoin Zero et Ethereum Zero, premiers produits d’investissement passifs assortis d’une couverture complète en bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) comme actifs sous-jacents, et entièrement sans frais.

Pour obtenir de plus amples informations à propos de Valour, pour vous abonner ou pour recevoir les actualités ou les informations financières, consultez le site valour.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations relatives au lancement d’un nœud de validation Core Chain ; le staking de BTC sur la Core Chain ; le développement et la cotation de futurs ETP, l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée, la poursuite d’opportunités commerciales par la Société ou ses filiales et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent entre autres, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations applicables à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avèreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DE CE COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681