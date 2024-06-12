浩鼎啟動OBI-992一/二期臨床試驗

OBI-992以TROP2為標靶的ADC



研究目的在評估治療多種實體腫瘤的安全性和有效性

台灣台北, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台灣浩鼎 (4174.TWO)今（12）日宣布，正式啟動OBI-992的人體一/二期臨床試驗。OBI-992係浩鼎自行研發，以TROP2為標靶所設計的抗體藥物複合體(antibody-drug conjugate, ADC)。此一研究計畫將招募晚期實體瘤患者，包括非小細胞肺癌（NSCLC）、小細胞肺癌（SCLC）、胃癌（GC）、和其他可能的癌種，以驗證 OBI-992 在這些受試族群的安全性、藥物動力學和初步療效。

台灣浩鼎醫務長M. Wayne Saville醫學博士指出，從臨床前實驗看來，OBI-992 比起其他開發中的TROP2 ADC，具有幾個重要優勢，例如在血中穩定度高、對無TROP 2表達的癌細胞也明顯有效的「旁觀者效應」，同時它也能克服藥物潛在的抗藥性，在動物試驗和類器官癌症模型中，均顯現了出色的功效1, 2, 3 。「我們期待進一步以臨床研究證明：OBI-992成為同類最佳（best-in-class）的潛力。」

美國休斯頓德州大學安德森癌症中心的Leia Tsimberidou 醫學博士，將出任這項研究計畫的總主持人。

浩鼎執行長王慧君博士也說明，OBI-992首度進入人體研究，是公司發展的重要里程碑，凸顯浩鼎在創建並不斷加強癌症治療新藥的努力與承諾；她也衷心感謝所有參與計畫患者和研究人員的努力和貢獻。」（202405）

【關於 OBI-992】

OBI-992是以TROP2為標靶所設計的抗體藥物複合體（Antibody Drug Conjugate; ADC）。TROP2在多種實體腫瘤都有高度表現，包括肺癌、乳癌、卵巢癌、胃癌等不同癌症，因此被認為是極佳的癌症治療標的。

OBI-992是以連接子（linker）將抗體和強效的TOP1（topoisomerase I）抑制劑相互鍵結，這個獨特的連接子具高度親水性，在血液中維持安定，一旦與癌細胞表面TROP2結合後內吞，就會在癌細胞內釋放小分子藥物，毒殺癌細胞。多種動物模式充分顯示，OBI-992具有高效的抗腫瘤活性，優異的藥物動力學表現和良好的安全性。

台灣浩鼎生技於2021年12月自博奧信（Biosion, https://cn.biosion.com) 生物技術公司授權引進TROP2抗體，浩鼎負責ADC構建、研發，並擁有中國以外的商業化權利。

【關於OBI Pharma】

台灣浩鼎生技（OBI Pharma, Inc.）成立於2002年，總部位於台灣台北，是一已發展到臨床階段的癌症醫藥公司，以滿足還未有效醫療的需求為使命，致力於開發癌症治療新藥與多元化治療組合。

台灣浩鼎針對Globo H所開發的首創型（first-in-class）免疫療法新藥產品組合，包括兩種以Globo H為標的之主動免疫療法疫苗Adagloxad Simolenin（又稱OBI-822）和OBI-833。另外，該公司利用獨特的ADC平台，包括GlycOBITM，開創了多樣性ADC新藥產品線，如以TROP2為標靶的OBI-992、OBI-902、以Nectin4為標靶的OBI-904。

此外，浩鼎產品線還包括首創小分子前驅藥OBI-3424。它係以醛酮還原酶AKR1C3為標靶的小分子前驅藥，AKR1C3可將原本無活性的前驅藥，活化為具有療效的DNA烷化劑（DNA alkylating agent）抗腫瘤藥物。

欲進一步了解台灣浩鼎相關資訊，請上官網www.obipharma.com。

＊GlycOBI™ 是台灣浩鼎註冊的商標.

＊1, 2, 3: 台灣浩鼎在2024年美國癌症研究協會（AACR）年會所發表的論文海報，請見線上連結：

https://www.obipharma.com/zh-hant/news/poster-presentations-at-the-aacr-2024-annual-meeting-for-obi-992-and-glycobi-adc-platform/

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