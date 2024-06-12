Submit Release
News Search

There were 1,637 press releases posted in the last 24 hours and 395,985 in the last 365 days.

浩鼎啟動OBI-992一/二期臨床試驗

OBI-992以TROP2為標靶的ADC

研究目的在評估治療多種實體腫瘤的安全性和有效性

台灣台北, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台灣浩鼎 (4174.TWO)今（12）日宣布，正式啟動OBI-992的人體一/二期臨床試驗。OBI-992係浩鼎自行研發，以TROP2為標靶所設計的抗體藥物複合體(antibody-drug conjugate, ADC)。此一研究計畫將招募晚期實體瘤患者，包括非小細胞肺癌（NSCLC）、小細胞肺癌（SCLC）、胃癌（GC）、和其他可能的癌種，以驗證 OBI-992 在這些受試族群的安全性、藥物動力學和初步療效。

台灣浩鼎醫務長M. Wayne Saville醫學博士指出，從臨床前實驗看來，OBI-992 比起其他開發中的TROP2 ADC，具有幾個重要優勢，例如在血中穩定度高、對無TROP 2表達的癌細胞也明顯有效的「旁觀者效應」，同時它也能克服藥物潛在的抗藥性，在動物試驗和類器官癌症模型中，均顯現了出色的功效1, 2, 3 。「我們期待進一步以臨床研究證明：OBI-992成為同類最佳（best-in-class）的潛力。」

美國休斯頓德州大學安德森癌症中心的Leia Tsimberidou 醫學博士，將出任這項研究計畫的總主持人。

浩鼎執行長王慧君博士也說明，OBI-992首度進入人體研究，是公司發展的重要里程碑，凸顯浩鼎在創建並不斷加強癌症治療新藥的努力與承諾；她也衷心感謝所有參與計畫患者和研究人員的努力和貢獻。」（202405）

【關於 OBI-992】

OBI-992是以TROP2為標靶所設計的抗體藥物複合體（Antibody Drug Conjugate; ADC）。TROP2在多種實體腫瘤都有高度表現，包括肺癌、乳癌、卵巢癌、胃癌等不同癌症，因此被認為是極佳的癌症治療標的。

OBI-992是以連接子（linker）將抗體和強效的TOP1（topoisomerase I）抑制劑相互鍵結，這個獨特的連接子具高度親水性，在血液中維持安定，一旦與癌細胞表面TROP2結合後內吞，就會在癌細胞內釋放小分子藥物，毒殺癌細胞。多種動物模式充分顯示，OBI-992具有高效的抗腫瘤活性，優異的藥物動力學表現和良好的安全性。

台灣浩鼎生技於2021年12月自博奧信（Biosion, https://cn.biosion.com) 生物技術公司授權引進TROP2抗體，浩鼎負責ADC構建、研發，並擁有中國以外的商業化權利。

【關於OBI Pharma】

台灣浩鼎生技（OBI Pharma, Inc.）成立於2002年，總部位於台灣台北，是一已發展到臨床階段的癌症醫藥公司，以滿足還未有效醫療的需求為使命，致力於開發癌症治療新藥與多元化治療組合。

台灣浩鼎針對Globo H所開發的首創型（first-in-class）免疫療法新藥產品組合，包括兩種以Globo H為標的之主動免疫療法疫苗Adagloxad Simolenin（又稱OBI-822）和OBI-833。另外，該公司利用獨特的ADC平台，包括GlycOBITM，開創了多樣性ADC新藥產品線，如以TROP2為標靶的OBI-992、OBI-902、以Nectin4為標靶的OBI-904。

此外，浩鼎產品線還包括首創小分子前驅藥OBI-3424。它係以醛酮還原酶AKR1C3為標靶的小分子前驅藥，AKR1C3可將原本無活性的前驅藥，活化為具有療效的DNA烷化劑（DNA alkylating agent）抗腫瘤藥物。

欲進一步了解台灣浩鼎相關資訊，請上官網www.obipharma.com

＊GlycOBI™ 是台灣浩鼎註冊的商標.

12, 3: 台灣浩鼎在2024年美國癌症研究協會（AACR）年會所發表的論文海報，請見線上連結：

https://www.obipharma.com/zh-hant/news/poster-presentations-at-the-aacr-2024-annual-meeting-for-obi-992-and-glycobi-adc-platform/

新闻联络

李淑娟 Sharon Lee

T: +886-2-2655-8799 Ext. 213

F: +886-2-2786-3358 | slee@obipharma.com

115011台北市南港区忠孝东路七段508号6楼

6F., No. 508, Sec 7, Zhongxiao E. R., Nangang Dist., Taipei 115011, Taiwan R.O.C. OBI PHARMA台灣浩鼎       

http://www.obipharma.com/ 

https://www.linkedin.com/company/obi-pharma-inc 

https://twitter.com/obipharma?lang=en


Primary Logo

You just read:

浩鼎啟動OBI-992一/二期臨床試驗

Distribution channels: Healthcare & Pharmaceuticals Industry ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more