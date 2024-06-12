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浩鼎启动OBI-992一/二期临床试验

OBI-992以TROP2为标靶的ADC

研究目的在评估治疗多种实体肿瘤的安全性和有效性

台湾台北, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台湾浩鼎 (4174.TWO)今（12）日宣布，正式启动OBI-992的人体一/二期临床试验。 OBI-992系浩鼎自行研发，以TROP2为标靶所设计的抗体药物复合体(antibody-drug conjugate, ADC)。此一研究计画将招募晚期实体瘤患者，包括非小细胞肺癌（NSCLC）、小细胞肺癌（SCLC）、胃癌（GC）、和其他可能的癌种，以验证OBI-992 在这些受试族群的安全性、药物动力学和初步疗效。

台湾浩鼎医务长M. Wayne Saville医学博士指出，从临床前实验看来，OBI-992 比起其他开发中的TROP2 ADC，具有几个重要优势，例如在血中稳定度高、对无TROP 2表达的癌细胞也明显有效的「旁观者效应」，同时它也能克服药物潜在的抗药性，在动物试验和类器官癌症模型中，均显现了出色的功效1, 2, 3 。 「我们期待进一步以临床研究证明：OBI-992成为同类最佳（best-in-class）的潜力。」

美国休斯顿德州大学安德森癌症中心的Leia Tsimberidou 医学博士，将出任这项研究计画的总主持人。

浩鼎执行长王慧君博士也说明，OBI-992首度进入人体研究，是公司发展的重要里程碑，凸显浩鼎在创建并不断加强癌症治疗新药的努力与承诺；她也衷心感谢所有参与计画患者和研究人员的努力和贡献。 」（202405）

【关于 OBI-992】
OBI-992是以TROP2为标靶所设计的抗体药物复合体（Antibody Drug Conjugate; ADC）。 TROP2在多种实体肿瘤都有高度表现，包括肺癌、乳癌、卵巢癌、胃癌等不同癌症，因此被认为是极佳的癌症治疗标的。
OBI-992是以连接子（linker）将抗体和强效的TOP1（topoisomerase I）抑制剂相互键结，这个独特的连接子具高度亲水性，在血液中维持安定，一旦与癌细胞表面TROP2结合后内吞，就会在癌细胞内释放小分子药物，毒杀癌细胞。多种动物模式充分显示，OBI-992具有高效的抗肿瘤活性，优异的药物动力学表现和良好的安全性。

台湾浩鼎生技于2021年12月自博奥信（Biosion, https://cn.biosion.com）生物技术公司授权引进TROP2抗体，浩鼎负责ADC构建、研发，并拥有中国以外的商业化权利。

【关于OBI Pharma】
台湾浩鼎生技（OBI Pharma, Inc.）成立于2002年，总部位于台湾台北，是一已发展到临床阶段的癌症医药公司，以满足还未有效医疗的需求为使命，致力于开发癌症治疗新药与多元化治疗组合。

台湾浩鼎针对Globo H所开发的首创型（first-in-class）免疫疗法新药产品组合，包括两种以Globo H为标的之主动免疫疗法疫苗Adagloxad Simolenin（又称OBI-822）和OBI-833 。另外，该公司利用独特的ADC平台，包括GlycOBITM，开创了多样性ADC新药产品线，如以TROP2为标靶的OBI-992、OBI-902、以Nectin4为标靶的OBI-904。

此外，浩鼎产品线还包括首创小分子前驱药OBI-3424。它系以醛酮还原酶AKR1C3为标靶的小分子前驱药，AKR1C3可将原本无活性的前驱药，活化为具有疗效的DNA烷化剂（DNA alkylating agent）抗肿瘤药物。
欲进一步了解台湾浩鼎相关资讯，请上官网www.obipharma.com。

＊GlycOBI™ 是台湾浩鼎注册的商标.
1, 2, 3: 台湾浩鼎在2024年美国癌症研究协会（AACR）年会所发表的论文海报，请见线上连结：
https://www.obipharma.com/zh-hant/news/poster-presentations-at-the-aacr-2024-annual-meeting-for-obi-992-and-glycobi-adc-platform/

新闻联络：
李淑娟Sharon Lee
公共事务处处长Director of Public Affairs
台湾浩鼎生技股份有限公司OBI Pharma, Inc.
+886-2-2655-8799 Ext. 213
slee@obipharma.com

115011台北市南港区忠孝东路七段508号6楼

6F., No. 508, Sec 7, Zhongxiao E. R., Nangang Dist., Taipei 115011, Taiwan R.O.C. OBI PHARMA台灣浩鼎       

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