Le groupe Atos et Microsoft s'unissent pour accélérer de « RISE with SAP » sur Microsoft Azure

Paris, France - 12 juin 2024 – Le groupe Atos, via Eviden, sa ligne d’activités leader dans le numérique, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui une collaboration avec Microsoft pour lancer une initiative stratégique visant à combiner leurs expertises pour accélérer l'adoption de « RISE with SAP » sur Microsoft Azure.

La collaboration portera sur la création d'une unité de service dédiée au sein d'Eviden. Celle-ci s'appuiera sur l'expertise industrielle combinée d'Eviden et de Microsoft dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie & services publics, ainsi que des produits de grande consommation pour fournir aux clients des services spécialisés, visant à accélérer leur transformation SAP S/4HANA et leur adoption du cloud Microsoft dans le cadre du programme « RISE with SAP ». Cette initiative aidera les clients du monde entier à accroître la valeur, à stimuler l'innovation et à transformer leur parcours digital.

Des initiatives de transformation complètes

La collaboration facilitera l'intégration de « RISE with SAP » avec des solutions commerciales et sectorielles avancées. Celles-ci intègrent une gamme de services allant du consulting en valeur commerciale à la gestion du changement, en passant par la conversion, la migration, l'exécution et les services d'innovation dans le cadre du programme RISE++ d'Eviden. Les clients bénéficieront également de plateformes agiles et innovantes, ainsi que de services de gestion de la performance busines digitale de l'entreprise (Digital Business Performance Management). Ce programme aidera les clients à réaliser une intégration transparente entre SAP Business Technology Platform (BTP), les composants SaaS collaboratifs, Copilot pour Microsoft 365, SAP Business AI et les capacités GenAI. En tant que leader européen des services de sécurité managés, Eviden apporte un niveau avancé d'expertise en cybersécurité, garantissant une plateforme Microsoft et SAP entièrement sécurisée. Ces solutions et services à valeur ajoutée apporteront aux clients des avantages tangibles en termes d'innovations dans la modernisation des données, la cybersécurité et la transformation en matière de « digital workplace ».

Silvio Bessa, responsable SAP chez Microsoft, a déclaré : « Nos efforts conjoints avec Eviden et SAP représentent un grand pas en avant dans notre mission de permettre à chaque organisation d'être plus performante : « En combinant nos forces, nous accélérons non seulement la transformation de l'entreprise pour nos clients, mais nous établissons également une nouvelle norme pour ce qui est possible avec SAP RISE sur Microsoft Cloud. »

Diane Galbe, vice-présidente exécutive senior du groupe Atos, a déclaré : « Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans notre partenariat avec Microsoft sur SAP. Nous apporterons à ce partenariat notre portefeuille de technologies de pointe en matière d'informatique avancée, de cybersécurité, d'IA, de cloud et de plateformes numériques, ainsi que les compétences combinées de nos 95 000 experts du Groupe Atos à travers le monde. Nous sommes convaincus que ce parcours de transformation digitale permettra aux clients utilisant Microsoft Cloud dans le cadre du programme « RISE with SAP » de bénéficier d'une plus grande agilité et d'une plus grande flexibilité, et finalement de les aider à stimuler l'innovation. »

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique mondial de cinq ans entre Eviden et Microsoft, annoncé en janvier 2024, visant à accélérer les stratégies de Cloud et d'IA, et à stimuler la transformation de l'industrie. Le Groupe Atos, l'une des premières entreprises à avoir migré vers SAP S/4HANA sur Azure, travaille en étroite collaboration avec SAP pour soutenir le programme « RISE with SAP » sur Microsoft Azure depuis son lancement en 2021.

À SAP Sapphire 2024

Eviden est à SAP Sapphire Barcelone du 11 au 13 juin en Hall 7, stand #7.200.

Laura Fau | laura.fau@eviden.com | +33 (0) 6 73 64 04 18

