11 June 2024

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В МИД Туркменистана состоялась встреча с региональным представителем УНП ООН

11 июня 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Ашитой Миттал.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества между Туркменистаном и УНП ООН в рамках проектов данной организации и соответствующих региональных и международных инструментов по предотвращению и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Подчеркнув значимость проходящей в эти дни 9-ой ежегодной межрегиональной встречи руководителей таможенных служб в рамках инициативы УНП ООН «Группы по профилированию пассажиров и грузов на границе», собеседники отметили, что нынешняя встреча сыграет важную роль в укреплении глобального и регионального таможенного сотрудничества, безопасности границ.

Стороны также договорились организовать совместное мероприятие в контексте провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана 2025 года Международным годом мира и доверия.