Canoe Financial LP annonce l’approbation de changements à certains fonds communs de placement

CALGARY, Alberta, 11 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Canoe Financial ») a annoncé aujourd’hui que les porteurs de parts ont approuvé les changements au Fonds de revenu à prime Canoe (le « Fonds ») annoncés le 28 mars 2024. Canoe Financial a également annoncé un changement de sous-conseiller pour le Fonds mondial de revenu Canoe et la Catégorie portefeuille mondial de revenu Canoe (collectivement, les « Fonds mondiaux de revenu »).



Changements au Fonds de revenu à prime Canoe

À compter de la fermeture des bureaux le 20 juin 2024 ou vers cette date, l’objectif de placement du Fonds de revenu à prime Canoe sera de générer un revenu et une croissance du capital à long terme principalement au moyen de la vente d’options de vente, de placements dans des titres de capitaux propres et/ou de la vente d’options d’achat sur ces titres de capitaux propres. Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs principalement en vendant des options de vente couvertes en espèces sur des titres de capitaux propres nord-américains, de même qu’en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres nord-américains, en vendant des options d’achat couvertes et en ayant recours à d’autres stratégies d’options.

Pour mieux respecter le nouvel objectif de placement :

Le Fonds sera renommé Fonds de rendement à prime Canoe;

Les stratégies de placement du Fonds mettront davantage l’accent sur la génération de primes par la vente d’options de vente.

Le Fonds continuera d’être géré par Steve DiGregorio, vice-président et gestionnaire de portefeuille, et le niveau de risque du Fonds demeurera faible à moyen. Vous trouverez tous les détails des changements apportés au Fonds dans la circulaire de sollicitation de procurations disponible sur le site www.sedarplus.ca/landingpage/fr/.

Changements apportés au Fonds mondial de revenu Canoe et à la Catégorie portefeuille mondial de revenu Canoe

Le sous-conseiller actuel des Fonds mondiaux de revenu, Aegon Asset Management, sera remplacé par Reams Asset Management (« Reams ») le 1er août 2024 ou vers cette date. Reams gère des actifs à revenu fixe pour un vaste groupe d’investisseurs institutionnels et est le sous-conseiller du Fonds d’obligations sans contrainte Canoe et de la Catégorie portefeuille d’obligations sans contrainte Canoe. Fondée en 1981, Reams a son siège social à Indianapolis. Au 31 mars 2024, Reams gérait un actif de 26,7 milliards de dollars américains.

À propos de Canoe Financial

Canoe Financial est l’une des sociétés de fonds communs de placement indépendantes qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. Elle gère un actif de plus de 16 milliards de dollars réparti à l’échelle d’une gamme diversifiée de solutions de placement primées. Fondée en 2008, Canoe Financial est une société de gestion de placements appartenant à ses employés, spécialisée dans le développement du patrimoine financier des Canadiens. Canoe Financial est très présente partout au Canada, et possède des bureaux à Calgary, à Toronto et à Montréal, entre autres.

À propos de Reams Asset Management

Fondée en 1981, Reams Asset Management est une société de gestion de placements en titres à revenu fixe dont la mission est de fournir une expertise en placement de grande qualité et un service à la clientèle inégalé. Nous appliquons notre processus de placement uniforme à l’échelle d’un éventail de stratégies, dans le but de tirer parti de la volatilité et de réagir de façon opportuniste aux perturbations des cours et des valorisations sur le marché obligataire. Reams offre à ses clients des solutions personnalisées qui visent à maximiser le rendement total ajusté en fonction du risque sur un cycle complet de marché pour diverses stratégies de titres à revenu fixe. Reams Asset Management est une division de Scout Investments.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Relations avec les investisseurs

1-877-434-2796

www.canoefinancial.com

info@canoefinancial.com

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis : leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.