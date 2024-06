QIAGEN führt neue QIAcuity digitale PCR-Assays für mikrobielle Anwendungen zur Erforschung und Überwachung von Infektionskrankheiten ein

35 neue laborvalidierte dPCR Microbial DNA Detection Assays auf Forschungsplattform GeneGlobe verfügbar, die eine Vielzahl an Erregern von tropischen Krankheiten, sexuell übertragbaren Infektionen und Harnweginfektionen nachweisen // Die QIAcuity digitale PCR-Technologie ermöglicht eine präzise und sensitive Pathogenerkennung und unterstützt damit die Erforschung von Infektionskrankheiten sowie Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit // Neue Assays ergänzen QIAGENs umfassendes Portfolio für die mikrobielle Forschung, das vom 13. bis 17. Juni auf der ASM Microbe-Konferenz vorgestellt wird

VENLO, Niederlande, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Einführung von 35 neuen laborvalidierten Microbial DNA Detection Assays für seine digitale PCR (dPCR) Plattform QIAcuity-Plattform bekannt gegeben, mit denen es sein Angebot für die Mikrobiomforschung deutlich erweitert. Die neuen Assays sind über QIAGENs umfangreiche Forschungsplattform GeneGlobe verfügbar und erkennen eine Vielzahl an Pathogenen, die tropische Krankheiten, sexuell übertragbare Infektionen (sexually transmitted infections, STIs) sowie Harnweginfektionen (urinary tract infections, UTIs) verursachen. Damit festigt QIAGEN seine Position als führender Anbieter von Produkten für den Nachweis und die Analyse mikrobieller Ziele.

Die Erweiterung umfasst Assays für kritische Erreger, einschließlich Dengue-Virus (Serotypen 1 bis 4), die Kladen I und II des Affenpockenvirus, das Chikungunya-Virus, sowie Pathogene, die tropische Krankheiten wie Malaria und verschiedene STIs und UTIs verursachen. QIAGEN erweitert damit sein Portfolio an mikrobiellen Assays auf insgesamt mehr als 680 Ziele, darunter bakterielle, pilzliche, parasitäre und virale Erreger sowie Gene, die mit Antibiotikaresistenzen und Virulenzfaktoren in Zusammenhang stehen. Diese Tests sind Bestandteil eines umfassenderen Portfolioausbaus der in GeneGlobe verfügbaren, laborvalidierten dPCR-Assays. Im weiteren Jahresverlauf werden auch neue dPCR LNA (Locked Nucleic Acid) Mutation Assays sowie dPCR CNV (Copy Number Variation) Probe Assays verfügbar sein. Damit kommen 2024 insgesamt mindestens 100 dPCR-Assay zum Portfolio hinzu.

„Mit dieser bedeutenden Erweiterung unseres digitalen PCR-Assay-Portfolios gehen wir auf die dringenden Forschungsbedürfnisse und das Feedback unserer Kundinnen und Kunden ein“, so Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. „Die digitale PCR hat sich dank ihrer hohen Sensitivität und präzisen Quantifizierung als nützliches Instrument im Kampf gegen mikrobielle Erreger erwiesen. Wir wollen Forschungslaboren weltweit eine genauere und sensitivere Erkennung mikrobieller DNA ermöglichen, um so das Verständnis und die Überwachung von Infektionskrankheiten zu verbessern.“

QIAGENs neue dPCR Microbial DNA Detection Assays ermöglichen eine zeitnahe Reaktion auf Gesundheitskrisen wie Ausbrüche von Infektionskrankheiten, da sie Erreger sensitiv und genau nachweisen. Dies erleichtert die umgehende Intervention und Überwachung der Krankheitsausbreitung. Letztlich können so auch die Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten verbessert werden. Daran wird deutlich, wie wichtig die mikrobielle Forschung für die Bewältigung von Gesundheitsbedrohungen ist.

QIAGENs digitale PCR-Plattform QIAcuity verwendet Nanoplatten, um eine Probe auf tausende winzige Partitionen zu verteilen und anschließend die Reaktion jeder einzelnen gleichzeitig auszulesen. Dadurch lassen sich selbst die schwächsten Signale von DNA und RNA quantifizieren. Dies ermöglicht es, gleichzeitig bis zu fünf Zielsequenzen kleiner Kopienzahlveränderungen sensitiv und spezifisch zu erkennen. Die Plattform vereint Partitionierung, Thermocycling und Bildgebung in einem optimierten Arbeitsablauf und verkürzt so die Bearbeitungszeit von sechs auf zwei Stunden. Die QIAcuity-Plattform ist in Versionen mit einer, vier und acht Platten erhältlich und darauf ausgelegt, die Anforderungen von Laboren unterschiedlichster Größe und Durchsatzerfordernisse zu erfüllen.

QIAGEN wird sein erweitertes Portfolio an dPCR Microbial DNA Detection Assays sowie die QIAcuity‑Plattform vom 13. bis 17. Juni auf der ASM Microbe in Atlanta (Georgia, USA) an Stand 1401 vorstellen. Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Konferenz können sich über QIAGENs umfangreiches Portfolio für mikrobielle Forschung, Überwachung und Diagnostik informieren, darunter eine breite Palette an Panels und Kits für zahlreiche Anwendungen sowie EZ2 Connect, TissueLyser III, QIAcube Connect, QIAstat-Dx und QIAstat-Dx Rise. Eine Demostation von QIAGEN Digital Insights wird ebenso verfügbar sein.

Neben der Ausstellung von Produkten wird QIAGEN ein Poster zur verbesserten Extraktion von Gesamtnukleinsäure aus mikrobiellen Proben präsentieren und damit die Fortschritte in der DNA- und RNA-Extraktion aus menschlichen Mikrobiomproben hervorheben. Der Fokus liegt dabei auf Methoden zur Entfernung von Inhibitoren und zur Gewinnung von Nukleinsäuren in höherer Qualität und Quantität. Die Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung der mechanischen Lyse mittels Bead Beating für eine effiziente und unverzerrte Extraktion, die sich zur Automatisierung und Standardisierung in Laboren eignet.

Am Freitag, den 16. Juni, wird QIAGEN in Zusammenarbeit mit dem Water Tower Institute und dem Public Health Lab Tennessee eine Spotlight-Session veranstalten, in der die gemeinsame Arbeit im Bereich der präzisen und effizienten Legionellenüberwachung anhand verschiedener Probenarten mittels dPCR auf der QIAcuity-Plattform präsentiert wird. Die Veranstaltung wird einen umfassenden Überblick über dPCR-Anwendungen für die mikrobielle Überwachung bieten und zwei interessante Fallstudien zur Legionellenüberwachung in gesundheitsrelevanten Umweltproben vorstellen.

Weitere Informationen über die digitalen PCR-Lösungen und die neuen dPCR Microbial DNA Detection Assays von QIAGEN finden Sie unter https://www.qiagen.com/products/discovery-and-translational-research/pcr-qpcr-dpcr/dpcr-assays-kits-and-instruments/dpcr-assays/dpcr-microbial-dna-detection-assays.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ im aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

