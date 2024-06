Viridien signe un accord avec Ranch Computing pour dynamiser le paysage des médias numériques

Paris, France – le 11 juin 2024



Viridien, anciennement CGG, un leader mondial en technologies de pointe et dans le digital, a annoncé la signature d'un accord portant sur le calcul à haute performance (HPC) avec Ranch Computing, une ferme de rendu française basée à Paris, afin de stimuler l'innovation au sein de l'industrie des médias numériques. Viridien fournira à Ranch Computing une infrastructure et une expertise HPC cloud entièrement personnalisée, adaptée aux exigences de calcul des effets visuels, de l'animation et des visualisations architecturales pour les clients des médias numériques.

Avec des dizaines de milliers de serveurs en production 24/7 et son utilisation de la dernière technologie de refroidissement par immersion, l'approche durable de Viridien en matière de HPC permet à Ranch Computing de développer pleinement son activité de rendu dans un environnement de centres de calcul de pointe tout en minimisant son empreinte carbone. La combinaison du HPC industriel de Viridien avec l'expertise et la technologie spécialisée de Ranch Computing permettra d'améliorer et d'optimiser les capacités de rendu, d'obtenir des résultats ultra-rapides et des performances exceptionnelles, même lors des projets les plus gourmands en ressources.

Viridien, avec ses décennies d'expérience en matière de veille technologique, de sélection de matériel, d’optimisation énergétique et de solutions de refroidissement efficaces, apportera également son expertise au laboratoire de performance HPC de Ranch Computing. Cette collaboration permettra au secteur des médias numériques de bénéficier d'innovations en matière d'accélération des performances, de réduction de la consommation d'énergie, d'allongement de la durée de vie du matériel et d'une plus grande durabilité.

Julien de Souza, PDG de Ranch Computing, a déclaré : « Depuis 2006, Ranch Computing s'est imposé comme l'un des principaux acteurs mondiaux du rendu d'images pour les marchés de l'architecture, du luxe, de l'industrie, de l'animation, ainsi que des effets spéciaux pour le cinéma et la publicité. La réputation de Viridien en tant que pionnier des technologies durables de HPC, d'IA et de cloud les précède. Avec leur soutien expert, nous continuerons à redéfinir ce qui est possible dans l'industrie du rendu. »

Agnès Boudot, EVP, HPC & Cloud Solutions, Viridien, a déclaré : « Avec la demande croissante de contenu médiatique numérique nécessitant des options de rendu plus rapides et plus durables, nous sommes ravis de collaborer avec Ranch Computing, qui partage notre vision de repousser les limites de la science informatique. En combinant nos technologies HPC, AI et cloud avec les solutions de rendu de Ranch Computing, nous fournissons aux infographistes le niveau de performance et d'efficacité dont ils ont besoin. »

A propos de Viridien (anciennement CGG) :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

