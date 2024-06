PHILIPPINES, June 11 - Press Release

June 11, 2024 CHIZ TACKLES PARKING CHALLENGES, EMPLOYEE CONCERNS AT SENATE'S CURRENT LOCATION Senate President Francis "Chiz" G. Escudero is taking proactive steps to address parking challenges and other issues faced by Senate employees and visitors at their present location, pending their transfer to the New Senate Building in Taguig City. During Monday's flag-raising ceremony, Escudero emphasized the importance of ensuring adequate parking facilities, a significant problem at the Senate's current location in the GSIS Building in Pasay City. To mitigate this challenge, Escudero detailed the measures being undertaken to enhance parking spaces at the GSIS Building, which can serve as a model for future plans in the New Senate Building. "Dito, anong ginagawa natin? Sinisikap nating maayos ang parking ng empleyado't bisita ng Senado para sa mas maayos na kapaligiran. Kinuha na natin, hiningi natin, at hiniram natin ang lupa ng DPWH sa gawing kaliwa ko para makapagbigay ng humigit kumulang 300 na espasyo para sa parking," he said. In addition to securing land from the Department of Public Works and Highways, Escudero mentioned ongoing negotiations with the Social Security System to acquire more land at the back of the GSIS Building. "Sa kabuuan, kaya nating makapagbigay ng humigi't kumulang 1,400 slot para sa mga nagmo-motor at may sasakyan," he said. "Kaayusan kaugnay sa simpleng paniniwala at prinsipyo ko na maayos dapat ang lugar na pinagtatrabahuan, kapag ka malinis at masinop madalas o palagi magiging malinis, masinop at maayos din ang pagtrato natin sa ating kapaligiran na maaapektuhan din ang ating trabaho," he explained. During the last few weeks, Escudero has been making the rounds of every office in the current Senate building to better understand the needs and concerns of the chamber's 2,000 officials and employees. In his speech at the flag-raising ceremony, Escudero elaborated on the motivation behind his visits, emphasizing the importance of hearing from the employees themselves about their concerns, aspirations, and needs, which he believes is crucial for the Senate's continued service to the nation. "Sa aking pakiramdam at pakiwari, trabaho kong alamin ang bawat opisina gayundin ang kondisyon ng bawat opisyal at empleyado upang marinig at mapakinggan din ang inyong mga concern, ang inyong mga ninanais, ang inyong mga mithiin, pangarap at pangangailangan kaugnay ng trabahong marapat at dapat nating gampanan sa ating paninilbihan sa bayan at sa sambayanan," he reiterated. Escudero's initiative demonstrates his hands-on leadership style and his dedication to ensuring that the Senate's operations are aligned with the needs and expectations of its staff, ultimately enhancing the institution's ability to serve the public effectively. CHIZ SOSOLUSYUNAN PROBLEMA SA PARKING, ALALAHANIN NG MGA NG MGA EMPLEYADO NG SENADO Gagagawa ng pro active na hakbang si Senate President Francis "Chiz" Escudero para solusyunan ang problema sa parking at iba pang isyung kinakaharap ng mga kawani ng Senado, gayundin ang mga bumisita sa kanilang kasalukuyang lokasyon, habang nakabinbin ang paglipat sa New Senate Building sa Taguig City. Sa flag-raising ceremony noong Lunes, binigyang-diin ni Escudero ang kahalagahan ng pagtitiyak ng sapat na parking facility na matagal nang problema sa lokasyon ng Senado sa GSIS building sa Pasay City. Para mapagaan ang problema ito, idinitalye ni Escudero ang ginagawang habang para maisaayos ang parking spaces sa GSIS building, na magsisilbi bilang isang modelo sa hinaharap ng plano sa New Senate Building. "Dito, anong ginagawa natin? Sinisikap nating maayos ang parking ng empleyado't bisita ng Senado para sa mas maayos na kapaligiran. Kinuha na natin, hiningi natin, at hiniram natin ang lupa ng DPWH sa gawing kaliwa ko para makapagbigay ng humigit kumulang 300 na espasyo para sa parking," pahayag niya. Maliban sa paggamit ng lote ng Department of Public Works and Highways, sinabi ni Escudero na patuloy ang negosasyon sa Social Security System para magamit ang bahagi ng lote bilang kanilang parking space sa likod ng GSIS building. "Sa kabuuan, kaya nating makapagbigay ng humigi't kumulang 1,400 slot para sa mga nagmo-motor at may sasakyan," sambit ni Escudero. "Kaayusan kaugnay sa simpleng paniniwala at prinsipyo ko na maayos dapat ang lugar na pinagtatrabahuan, kapag ka malinis at masinop madalas o palagi magiging malinis, masinop at maayos din ang pagtrato natin sa ating kapaligiran na maaapektuhan din ang ating trabaho," paliwanag niya. Sa mga nagdaang linggo, inikot ni Escudero ang bawat tanggapan sa kasalukuyang gusali ng Senado para mas maitindihan ang pangangailangan at alalahanin ng halos 2,000 opisyal at kawani ng institusyon. Sa kanyang talumpati sa flag raising ceremony, idinitalye din ni Escudero ang nag-udyok sa kanyang pagbisita sa bawat tanggapan ng Senado at binigyang-diin ang kahalagahan na pakinggan ang concern o alalahanin sa bibig mismo ng mga kawani, gayundin ang kanilang ninanais at mga pangangailangan, na aniya'y napakahalaga para sa maayos na serbisyo ng Senado sa bansa. "Sa aking pakiramdam at pakiwari, trabaho kong alamin ang bawat opisina gayundin ang kondisyon ng bawat opisyal at empleyado upang marinig at mapakinggan din ang inyong mga concern, ang inyong mga ninanais, ang inyong mga mithiin, pangarap at pangangailangan kaugnay ng trabahong marapat at dapat nating gampanan sa ating paninilbihan sa bayan at sa sambayanan," diin ni Escudero. Ang mga inisyatibo ni Escudero ay pagpapakita ng kanyang 'hands-on leadership style' at ng kanyang dedikasyon para masigurong ang operasyon ng Senado ay nakahanay sa pangangailangan at inaasahan ng kanyang mga staff, at sa huli'y mapahusay ang abilidad ng institusyon na epektibong mapagsilbihan ang publiko.