Presidente Lula participará do FII PRIORITY Rio de Janeiro Summit no Copacabana Palace na quarta-feira 12 de junho

RIO DE JANEIRO, June 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Instituto FII tem a honra de anunciar que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falará na cúpula inaugural do FII PRIORITY da América Latina no Rio de Janeiro em 12 de junho, um marco significativo para o evento. Sua presença reforça o papel do Brasil na formação do futuro do investimento global e da sustentabilidade.

O presidente Lula, que estará acompanhado por representantes do governo brasileiro e latino-americano, reconhece a importância do FII PRIORITY Rio em abordar prioridades globais essenciais e promover oportunidades de investimento.

"Estamos profundamente honrados pela decisão do presidente Lula de se juntar a nós", disse Richard Attias, CEO do Instituto FII. "Como líder global, sua liderança e visão enriquecerão enormemente nossas discussões e iniciativas. O tema da nossa cúpula, 'Investir na Dignidade', foi inspirado pela visão do presidente Lula."

O FII PRIORITY Rio de Janeiro Summit acontecerá no Copacabana Palace de 11 a 13 de junho de 2024, apresentando um programa diversificado com líderes de renome mundial e discussões críticas sobre questões globais.

Para mais informações, visite: https://fii-institute.org/Program-Rio.

Sobre o FII Institute

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma fundação global sem fins lucrativos movida por dados, com um braço de investimento focado em iniciativas impactantes para a humanidade. Através de seus Encontros PRIORITY, o instituto reúne grandes mentes para fomentar a inovação e soluções sustentáveis em todo o mundo.

Mais informações sobre o evento do Rio de Janeiro e edições anteriores, podem ser encontradas AQUI!

Em caso de dúvidas, por favor envie um e-mail para fii-institute@fsb.com.br e media@fii-institute.org

