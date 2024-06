Face à la forte activité transactionnelle de mai, les inscriptions en vigueur continuent de fondre dans la région de Québec

Les ventes résidentielles continuent d’enregistrer une forte vigueur, largement supérieure à la moyenne historique, notamment dans la Périphérie Nord et sur la Rive-Sud.

L’évolution du nombre d’inscriptions en vigueur reprend une tendance baissière qui englobe désormais tous les secteurs. Cette évolution limite le potentiel transactionnel.

Le resserrement des conditions de marché et la surchauffe qui en résulte, propulsent les prix à de nouveaux sommets, petits immeubles à revenus et copropriétés en tête





QUÉBEC, 07 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de mai 2024. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Les ventes résidentielles sur le territoire de la RMR de Québec se chiffraient à 877 en mai 2024. Il s’agit d’une légère hausse de 2 % ou de 15 transactions par rapport à la même période l’an dernier. À noter qu’il s’agit du troisième plus fort niveau d’activité transactionnelle enregistré pour cette période de l’année depuis que les données sont compilées par Centris en 2000.

« Le mois de mai continue d’enregistrer une activité transactionnelle particulièrement élevée à Québec. Cette vigueur du marché était déjà bien établie en mai 2023 dans la région, ce qui se traduit par une variation des ventes par rapport à l’année dernière dont la faiblesse peut être trompeuse. L’activité regagne notamment les marchés périphériques à l’Agglomération de Québec dans l’unifamiliale. Pour sa part, l’Agglomération de Québec connaît un fort engouement pour le plex. On note d’ailleurs un bond spectaculaire du prix médian pour cette catégorie de propriété, qui, tout comme les autres catégories de propriété, atteint de nouveaux sommets depuis le début du printemps », constate Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

« Le dynamisme à toute épreuve de l’économie de la région de Québec, conjugué au plus fort taux d’accroissement annuel de la population de la province après Montréal, grâce à l’afflux de résidents non permanents et d’immigrants entre 2022 et 2023, continue de propulser le marché immobilier de Québec, sur fond de surchauffe. Ce dynamisme continuera de se maintenir, désormais supporté par une première baisse du taux d’intérêt directeur depuis mars 2020. »

Faits saillants du mois de mai

Le grand secteur de la Périphérie Nord de Québec (114 ventes) et celui de la Rive-Sud de Québec (177 ventes) ont enregistré tous les deux une hausse de 10 % des transactions comparativement à mai 2023. L’Agglomération de Québec, avec 586 ventes, a connu pour sa part une légère baisse de 2 % par rapport à la même période il y a un an.





L’activité transactionnelle selon les catégories de propriétés a varié entre 0 % et +20 % pour la période. Avec 549 ventes, le nombre d’unifamiliales ayant été transigées est resté stable par rapport à la même période l’an dernier. Les ventes de copropriétés, en atteignant 251 transactions, étaient en légère hausse de 2 %. Les petites propriétés à revenus, avec 77 ventes, affichaient pour leur part une hausse marquée de 20 %.





Les inscriptions en vigueur ont enregistré une baisse de 8 % au cours du mois de mai 2024, limitant du même coup le potentiel transactionnel. Ainsi, 2 625 inscriptions ont été répertoriées sur le territoire de la RMR de Québec en mai 2024. Cette baisse est principalement due aux unifamiliales et aux copropriétés. À noter qu’il s’agit du troisième plus bas niveau d’inventaire de propriétés disponibles enregistré pour un mois de mai depuis que les données sont compilées par Centris en 2000.





Le délai de vente moyen des petites propriétés à revenus était de 66 jours, soit 7 jours de plus qu’à la même période il y a un an. Les copropriétés et les unifamiliales suivaient avec respectivement 45 jours et 53 jours. Il s’agit de 13 jours de moins pour les copropriétés et de 6 jours de plus du côté des unifamiliales.





L’ensemble des prix médians étaient en croissance lorsqu’on les compare à ceux en vigueur à la même période l’an dernier. Le prix médian des copropriétés s’est établi à 265 000 $, soit une hausse marquée de 13 %. Les unifamiliales se sont quant à elles transigées à un prix médian de 377 820 $, une hausse de 6 %. Avec un prix médian de 455 000 $, les plex ont fait un bond de 21 % pour la période.





Sur une base mensuelle consécutive, l’évolution à varié entre les différentes catégories de propriétés. Du côté des petites propriétés à revenus, le prix médian a cru de 7 %, tandis que du côté des unifamiliales et des copropriétés, celui-ci a baissé respectivement de 1 % et de 4 %.





Dans les différents grands secteurs de la RMR de Québec, les prix médians des unifamiliales ont varié entre +2 % et +11 % en un an. Dans l’Agglomération de Québec, le prix médian des unifamiliales s’est établi à 380 000 $, soit une hausse de 8 % par rapport à mai 2023. Le prix médian des unifamiliales du côté de la Périphérie Nord de Québec, à 408 369 $, a enregistré une légère hausse de 2 %. Pour sa part, le prix médian des unifamiliales pour le secteur de la Rive-Sud de Québec s’est chiffré à 370 000 $, soit un gain majeur de 11%.









