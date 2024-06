European Bioplastics kiest nieuw bestuur met Mariagiovanna Vetere en Franz Kraus als medevoorzitters

BRUSSEL, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Bioplastics (EUBP), de vereniging die de belangen van de bioplasticsindustrie in Europa behartigt, heeft tijdens haar algemene vergadering op 4 juni een nieuw bestuur gekozen.



De komende twee jaar wordt het managementteam van EUBP geleid door medevoorzitters Mariagiovanna Vetere (Natureworks) en Franz Kraus (Novamont), en ondersteund door de nieuwe vicevoorzitter, Afsaneh Nabifar (BASF). Andy Sweetman (Futamura), Frédéric Van Gansberghe (Futerro), Myriam Moeyersons (Ingevity), Robert Mack (Kimberly-Clark), Jack McKeivor (TotalEnergies Corbion) en Erwin Lepoudre (Kaneka) zijn ook lid van het nieuwe bestuur, waarbij laatstgenoemde penningmeester is.

Dit is de eerste keer in de geschiedenis van EUBP dat een bestuur twee medevoorzitters kiest om de vereniging te leiden. Mariagiovanna Vetere en Franz Kraus vervulden de afgelopen maanden al samen de rol van voorzitter van EUBP.

Van links naar rechts: Andy Sweetman (Futamura), Frédéric Van Gansberghe (Futerro), Erwin Lepoudre (Kaneka), Jack McKeivor (TotalEnergies Corbion), Myriam Moeyersons (Ingevity), Robert Mack (Kimberly-Clark), Afsaneh Nabifar (BASF), Franz Kraus (Novamont) en Mariagiovanna Vetere (Natureworks).

“Dit jaar is een jaar van enorme veranderingen. Extern zal het toneel voor een veerkrachtiger en duurzamer Europa worden bepaald door een nieuw Parlement dat dit weekend wordt gekozen en een nieuwe Commissie die nog dit jaar aan haar mandaat zal beginnen. Intern gaan we verder op het pad van transformatie dat we vorig jaar zijn ingeslagen, met een nieuw kantoor in Brussel, een nieuw team en een nieuwe bedrijfsidentiteit. We staan op een kruispunt en ik ben verheugd om de vereniging te begeleiden in deze spannende tijden die zowel uitdagingen als kansen met zich meebrengen,” zegt Franz Kraus, medevoorzitter van European Bioplastics.

“Ik ben al elf jaar betrokken bij het bestuur van EUBP. Mijn passie en toewijding voor deze sector zijn voortdurend toegenomen, en nu zien we meer dan ooit een mentaliteitsverandering. De bio-economie is eindelijk deel van het debat op het hoogste politieke niveau en EUBP is bereid om de groei van de sector bioplastics in Europa te stimuleren. Ik ben erg blij dat ik herkozen ben als medevoorzitter van EUBP, waar ik hoop te blijven inspireren en de verandering in goede banen te leiden,” zei Mariagiovanna Vetere, medevoorzitter van EUBP.

Een foto bij deze aankondiging is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17399746-f1e5-41dd-b81b-7c40baf5c210

