European Bioplastics élit un nouveau Conseil d’administration avec Mariagiovanna Vetere et Franz Kraus comme coprésidents

BRUXELLES, 07 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Bioplastics (EUBP), l’association représentant les intérêts de l’industrie du bioplastique en Europe, a élu un nouveau Conseil d’administration lors de son Assemblée générale du 4 juin.

Au cours des deux prochaines années, l’équipe de direction d’EUPB sera dirigée par les coprésidents Mariagiovanna Vetere (Natureworks) et Franz Kraus (Novamont), et soutenue par la nouvelle vice-présidente, Afsaneh Nabifar (BASF). Andy Sweetman (Futamura), Frédéric Van Gansberghe (Futerro), Myriam Moeyersons (Ingevity), Robert Mack (Kimberly-Clark), Jack McKeivor (TotalEnergies Corbion) et Erwin Lepoudre (Kaneka) font également partie du nouveau Conseil, le dernier assurant la fonction de trésorier.

C’est la première fois dans l’histoire d’EUBP que le Conseil élit deux coprésidents pour diriger l’association. Mariagiovanna Vetere et Franz Kraus présidaient déjà ensemble l’EUBP ces derniers mois.

De gauche à droite : Andy Sweetman (Futamura), Frédéric Van Gansberghe (Futerro), Erwin Lepoudre (Kaneka), Jack McKeivor (TotalEnergies Corbion), Myriam Moeyersons (Ingevity), Robert Mack (Kimberly-Clark), Afsaneh Nabifar (BASF), Franz Kraus (Novamont) et Mariagiovanna Vetere (Natureworks).

« Cette année est l’année de tous les changements. Sur le plan extérieur, la voie vers une Europe plus résiliente et plus durable sera tracée par le nouveau Parlement élu ce week-end, et par la nouvelle Commission qui entrera en fonction avant la fin de l’année. Sur le plan intérieur, nous poursuivrons cette transformation qui a débuté l’année dernière, avec un nouveau bureau ouvert à Bruxelles, une nouvelle équipe et une nouvelle identité d’entreprise. Nous sommes à la croisée des chemins, et je suis ravie de prendre part à l’orientation de l’association au cours de cette période passionnante qui comporte de nombreux défis et opportunités, » déclare Franz Kraus, coprésident d’European Bioplastics.

« Je fais partie du Conseil d’administration d’EUBP depuis onze ans. Ma passion et mon dévouement pour cette industrie n’ont cessé de croître et aujourd’hui, plus que jamais, nous assistons à un changement de mentalité. La bioéconomie fait enfin l’objet de discussions au plus haut niveau politique. EUBP est prêt à stimuler la croissance du secteur des bioplastiques en Europe. Je suis ravie d’avoir été réélue à la coprésidence d’EUBP, où j’espère continuer à inspirer et à conduire le changement, » a déclaré Mariagiovanna Vetere, coprésidente d’EUBP.

Marion Thérage, Responable communication Téléphone : +4916094450233 E-mail : therage@european-bioplastics.org