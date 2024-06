Aumento da Participação Estrangeira em Investimentos Chineses: CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, David Barrett, compartilha insights com Yi Cai

LONDRES, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, compartilhou recentemente sua opinião sobre o crescente interesse em investimentos chineses durante uma extensa entrevista com Yi Cai. Barrett falou sobre os fatores que levam os principais investidores aos mercados chineses e deu sua opinião sobre o futuro desses investimentos.







Aumento da Participação Estrangeira

Nos últimos meses, houve um aumento notável do interesse estrangeiro nas ações chinesas, impulsionado por investidores de alto perfil. Michael Burry, conhecido por suas previsões durante o "The Big Short", aumentou significativamente seus investimentos na JD.com e no Alibaba. Da mesma forma, o fundo hedge de David Tepper investiu fortemente em tecnologia e nos mercados chineses. Esse interesse crescente se reflete no desempenho do Nasdaq Golden Dragon China Index, que subiu 14,86% de 22 de abril a 3 de maio, alcançando seu maior ganho de duas semanas desde janeiro de 2023. Em 16 de maio, o Índice fechou em alta de 2,49%, marcando seu nível mais alto desde setembro de 2023.

Barrett atribui esse interesse renovado ao valor relativo que os mercados chineses oferecem. "Os índices chineses têm enfrentado dificuldades desde a quebra liderada pelo setor imobiliário em 2021, causando uma queda substancial no investimento direto estrangeiro e na confiança doméstica. No entanto, isso levou a discrepâncias extremas de preços, tornando as ações chinesas uma opção atraente para investidores focados no valor", explicou Barrett. "Investidores como Burry e Tepper são conhecidos pelo seu foco estratégico em carteiras de alta concentração, e seus investimentos significativos em empresas chinesas indicam a forte confiança no potencial de alta desses mercados."

Perspectivas futuras dos investimentos chineses

Barrett permanece otimista quanto ao crescimento contínuo dos mercados chineses no futuro. "Vários indicadores sugerem que o governo chinês está tomando medidas eficazes para estimular o crescimento econômico e restaurar a confiança do mercado", disse Barrett. "Os esforços para apoiar áreas vulneráveis da economia, incentivar investimentos domésticos e estabilizar o cenário financeiro estão começando a mostrar resultados positivos."

Ele enfatizou o papel crucial da política interna na sustentação desse crescimento. “São essenciais políticas que visem reduzir os riscos patrimoniais, apoiar a indústria de semicondutores e incentivar as empresas estatais a fortalecer suas posições financeiras. Além disso, as iniciativas das empresas chinesas para aumentar o pagamento de dividendos provavelmente irão atrair mais investidores estrangeiros que buscam rendimento em um ambiente de taxa de juros mais alta."

Setores Promissores e Alocação Global de Ativos

Barrett destacou o setor de tecnologia como uma área-chave para investimento nos mercados de ações de ações A e Hong Kong. "As empresas de tecnologia chinesas estão na vanguarda da inovação e, com o apoio substancial do governo, estão bem posicionadas para enfrentar os desafios globais", disse Barrett. "Por exemplo, se a China tiver obstáculos para a compra de semicondutores, poderá desenvolver seus próprios semicondutores. Com as impressionantes margens de lucro observadas em empresas como a NVIDIA, há um forte incentivo para as empresas chinesas produzirem chips competitivos e de baixo custo. Com o substancial apoio e investimento governamentais, podemos esperar resiliência e um considerável potencial de crescimento neste setor."

Ele também identificou a indústria de veículos elétricos (VE) como um setor promissor. "Como tópico, os VEs têm tido muito destaque ultimamente", observou Barrett. "No entanto, não temos certeza quanto ao desempenho das marcas ocidentais na China continental e como as marcas chinesas se sairão no mercado global. Apesar desses desafios, a tecnologia chinesa permanece na vanguarda, e qualquer progresso, especialmente em meio a tensões geopolíticas, provavelmente reforçará o investimento doméstico. Este maior foco na inovação e desenvolvimento local aumentará as perspectivas de crescimento da indústria."

Do ponto de vista global, Barrett aconselha uma estratégia diversificada de alocação de ativos, alertando contra o excesso de confiança nas ações dos EUA. "Embora os mercados dos EUA tenham tido um crescimento substancial, é crucial considerar oportunidades em outros lugares, como na China, onde as avaliações são atraentes", explicou. "Dada a recente alta das ações dos EUA, aconselhamos cautela e diversificação. Commodities como ouro continuam atraentes como reserva de valor e proteção contra incertezas econômicas e geopolíticas. Com os bancos centrais continuando a administrar a liquidez e as taxas de juros, a manutenção de uma carteira equilibrada que inclua ativos internacionais subvalorizados e commodities tangíveis pode trazer estabilidade e potencial de crescimento."

