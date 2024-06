La Fondation ACT salue la décision du ministre de l'Éducation du Québec d’étendre les défibrillateurs à toutes les écoles publiques

OTTAWA, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation (ACT) des soins avancés en urgence coronarienne accueille favorablement l’annonce faite par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, visant à assurer la présence sur place de Défibrillateurs Externes Automatisés (DEA) dans toutes les écoles publiques du Québec pour utilisation en cas d'arrêt cardiaque.



« Nous sommes ravis de cet engagement du gouvernement du Québec. La Fondation ACT travaille assidûment​​​ depuis longtemps pour assurer qu’une formation gratuite en réanimation cardiorespiratoire et à l’utilisation du DEA soit offerte à tous les élèves du secondaire, et pour que le défibrillateur soit disponible dans toutes les écoles secondaires publiques », a déclaré Sandra Clarke, directrice générale, Fondation ACT. « En tant que pionnier de la formation en RCR au secondaire depuis le lancement d’un projet pilote au Québec en 1997, nous sommes très fiers des centaines de milliers d'élèves déjà formés et de voir que d’autres élèves continueront de recevoir la formation avant l'obtention de leur diplôme. »

La Fondation ACT en collaboration avec le gouvernement du Québec par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé et des Services sociaux, a mis en place des programmes de RCR et de DEA dans les écoles secondaires publiques du Québec grâce à un partenariat initié en 2005. Le gouvernement du Québec a ajouté la RCR en tant que formation obligatoire au niveau du secondaire 3 en 2017 grâce à un amendement budgétaire.

À ce jour, 982 000 élèves ont été formés à la RCR par leurs enseignants, et 68 000 élèves supplémentaires sont formés chaque année en RCR et à l'utilisation d'un DEA. La Fondation ACT a formé plus de 1 500 enseignants en tant qu'instructeurs de RCR pour leurs élèves et a fait don de plus de 11 000 mannequins aux écoles. De nombreuses vies ont été sauvées.

La Fondation ACT a complété sa campagne de financement en collaboration avec le Dr Paul Poirier pour voir des DEA dans les écoles secondaires publiques partout au Québec en 2019.

ACT est fier des progrès réalisés depuis 2005 avec le gouvernement du Québec mettant en œuvre une formation généralisée en RCR et en DEA au secondaire basée sur un modèle durable où les enseignants enseignent à leurs élèves, atteignant ainsi tous les élèves, et se réjouit de poursuivre cette collaboration.

De plus, la Fondation ACT a bonifié son programme de RCR et DEA avec une formation sur la réponse aux surdoses d'opioïdes.

À propos de la Fondation ACT

La Fondation ACT est l'organisme de bienfaisance national qui met en place une formation gratuite en RCR et en DEA dans les écoles secondaires canadiennes, ainsi que sur la manière de répondre à une surdose soupçonnée d'opioïdes, un nouvel aspect du programme. Le programme s’appuie sur le modèle de partenariat et de soutien communautaire primé d’ACT, dans le cadre duquel ACT trouve des partenaires qui font don des mannequins et des unités de formation DEA dont les écoles ont besoin pour mettre en œuvre le programme. Les enseignants du secondaire sont formés pour ensuite enseigner les techniques de sauvetage à leurs élèves dans le cadre du programme régulier, touchant tous les jeunes avant l'obtention de leur diplôme. Le programme ACT de RCR et DEA au secondaire est rendu possible grâce au soutien de ses partenaires nationaux de la santé, AstraZeneca Canada et Amgen Canada, ainsi que de partenaires provinciaux et communautaires. La Fondation ACT remercie chaleureusement la contribution du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour le programme de formation ACT sur les interventions en cas de surdose d’opioïdes.

