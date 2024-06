Produits Turf Care Canada élargit son secteur d’activité pour inclure la vente et l’entretien de stations de pompage

Un important distributeur canadien d’équipements d’entretien des pelouses, de systèmes d’arrosage, de voitures de golf et de pièces élargit son offre de services dans l’est du Canada

NEWMARKET, Ontario, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits Turf Care Canada est heureuse d’annoncer l’ajout de Pumps Plus à son groupe d’entreprises. Turf Care a acquis Pumps Plus le 1er juin 2024, complétant ainsi son offre d’équipements d’entretien des pelouses, de systèmes d’arrosage, de voitures de golf et de pièces pour inclure maintenant la vente, l’installation et l’entretien de stations de pompage partout en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique.

Basée à Stayner, en Ontario, Pumps Plus a été fondée en 1993 et s’est imposée comme le chef de file dans la vente, l’installation et l’entretien de stations de pompage dans l’industrie du golf en Ontario. Après plus de 30 ans à la tête de l’entreprise, le fondateur Steve Wilkinson est très heureux de ce partenariat. « Nous sommes très heureux de faire partie de la famille de Turf Care, a déclaré M. Wilkinson. En nous joignant à Turf Care, nous pourrons nous développer et prendre de l’expansion afin de mieux servir nos clients actuels et nouveaux dans tout l’est du Canada ». En tant que nouveau vice-président de l’exploitation des pompes chez Turf Care, M. Wilkinson a déclaré : « Je suis impatient d’encadrer et de former la nouvelle génération de professionnels de la vente et de l’entretien de stations de pompage, et de voir l’entreprise injectée de nouvelles idées et technologies. »

L’acquisition de Pumps Plus par Turf Care s’est faite naturellement, compte tenu de la relation de longue date entre les deux entreprises, de leur adhésion aux mêmes valeurs fondamentales et de leur engagement commun à entretenir des relations à long terme avec leurs clients. « Nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec l’équipe des produits d’arrosage de Turf Care, partageant un intérêt commun à offrir aux surintendants et à l’industrie de l’entretien des pelouses des produits, un service et une assistance de qualité supérieure », a affirmé M. Wilkinson.

« Pumps Plus est très respectée dans l’industrie et a fait ses preuves en tant que chef de file, a déclaré Paul McLean, directeur général de Produits Turf Care Canada. Ce partenariat renforce la stratégie de croissance de Turf Care avec l’ajout d’une marque forte et d’une expertise approfondie qui complètent nos offres actuelles de produits et de services à nos clients de l’industrie de l’entretien des pelouses. Nous respectons depuis longtemps Steve et son équipe et nous nous réjouissons du prochain chapitre de notre avenir commun. » M. Wilkinson, son épouse et cofondatrice Sherri, ainsi que les membres de leur équipe Chris Schade et Allan Blackburn, conserveront leurs rôles clés au sein de Pumps Plus, sous l’égide de Turf Care.

À propos de Pumps Plus

Fondée en 1993, Pumps Plus s’est depuis longtemps imposée comme le chef de file dans la vente, l’installation et l’entretien de stations de pompage de terrains de golf en Ontario, avec plus de 350 stations de pompage installées et plus de 1 500 pompes entretenues dans toute la province.

Pour de plus amples renseignements : https://golfpumpspecialists.com

À propos des Produits Turf Care Canada

En activité depuis près de 50 ans et comptant plus de 150 employés, Turf Care est un chef de file canadien dans la distribution d’équipements d’entretien des pelouses, de systèmes d’arrosage, de voiturettes de golf, de pièces, d’accessoires et de produits d’éclairage à basse tension desservant plus de 5 000 clients. Avec des succursales en Ontario et au Québec, Turf Care est fière d’être au service des terrains de golf, municipalités, entreprises, entrepreneurs et détaillants; l’entreprise offre une vaste gamme de produits de qualité, dont les marques Toro, Ventrac, Yamaha, Kawasaki et de nombreuses autres. Turf Care est fière d’être lauréate de la Reconnaissance Or des Sociétés les mieux gérées au Canada en 2024, et lauréate d’un prix de Toro Partners in Excellence, meilleur distributeur général en Amérique du Nord 2023.

Pour de plus amples renseignements : https://www.turfcare.ca

Coordonnées : Courriel : inquiries@turfcare.ca