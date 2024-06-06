商业保理成造假新“马甲”，监管出手清理整顿

防控风险是金融工作的永恒主题。有网友爆料：“国家金融局在4月底已经给各省金融委都下发了《加强地方金融组织监管的通知》”。这意味着，全面清理地方金融组织的大势已定。地方金融组织目前需要做的就是拥抱监管，合规经营、合规展业，回归本源，服务实体经济，不断提高抵御风险的能力，为迎接变化做准备。